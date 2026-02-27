El elenco de Casi Ángeles. Foto: Casi Ángeles

Casi Ángeles es una de las series más recordadas de los últimos años, que se mantiene vigente a través de plataformas, con nuevos fans de distintas edades. La idea de un reencuentro y una vuelta de Teen Angels ilusiona a los seguidores, quienes recibieron un importante guiño en las últimas horas.

Rochi Igarzábal era una de las protagonistas de la parte final de la tira diaria creada por Cris Morena. Durante un reportaje en el programa Mshow, se refirió a las chances de que haya un regreso y dejó la puerta abierta a que ocurra.

Rochi Igarzábal en Casi Ángeles. Foto: Redes sociales

¿Vuelve Casi Ángeles?

Envueltos por la nostalgia, muchos de los televidentes están a la espera de volver a verlos, ya sea arriba de un escenario o en una nueva temporada.

La actriz reconoció que “hay charlas, hay cosas que están sucediendo ahí de ganas y estamos tratando de coincidir en algunos aspectos, en fechas y todo. Yo no creo que sea este año, porque el año ya está bastante lleno de proyectos, pero sí en algún futuro, no muy lejano”.

En entrevista con Gabriela Sobrado, Rochi Igarzábal indicó que la charla entre los integrantes “no está desarrollada, pero está iniciada. Entonces en eso nos podemos agarrar de decir, bueno, hay una esperanza”.

“Hay que ver después que todos los planetas y las agendas se alineen y un montón de cosas sucedan. Pero la intención está, hay algo que se está encendiendo en ese sentido”, comentó.

Algunos de los actores que formaban parte del elenco eran Lali Espósito, la China Suárez, Peter Lanzani, Emilia Attias, Nicolás Vázquez, Gastón Dalmau y Nicolás Riera, entre otros.