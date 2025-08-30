Sorpresa en la farándula: Emilia Attias estaría embarazada y esperaría su segundo hijo

La actriz estuvo casi 20 años en pareja con el Turco Naim, pero estaría en la dulce espera con su novio Guillermo Freire.

Emilia Attias Foto: Instagram

La actriz Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire a quien conoció en 2023, meses después de la separación con “El Turco” Naim Sibara. Ellos oficializaron su relación a comienzos de 2024 y, según Luis Ventura, la noticia fue bien recibida por sus conocidos.

Según reveló el presidente de APTRA, la artista y el empresario aguardarían por su primer bebé juntos. Así, Gina, hija de Sibara y Attias, tendría a su primer hermanito a los ocho años de edad.

Emilia Attias. Foto: Instagram.

Por su parte, Freire es empresario en el mundo de las startups y la economía, tras recibirse en la materia por la Universidad Torcuato Di Tella, además es hermano del ex ministro porteño Andy Freire, ocupó cargos gerenciales en reconocidas empresas y actualmente participa de redes globales.

Embarazo aparte, la actriz fue reservada sobre la relación: en noviembre de 2024 aclaró que estaban en una fase inicial del noviazgo, cuando aclaró “Nos estamos conociendo, estamos tranquilos”, y recientemente aclaró que mantiene una relación cordial con su ex pareja con diálogo y afecto.

Emilia Attias estaría embarazada por segunda vez de su nuevo novio Foto: Captura

El Turco Naim, furioso con el embarazo de Emilia: “él soñaba con recuperarla”

En las últimas horas, luego de que se hiciera viral la noticia del incipiente embarazo de la ex Casi Ángeles, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que, a pesar de que el Turco siguió con su vida y conoció a una chica en Ecuador, se puso muy mal, ya que sigue enamorado de ella.

Emilia Attias y el Turco Naim. Foto: X

“El Turco está devastado porque él soñaba con recuperarla, y lo que ocurrió en las últimas horas, me refiero al blanqueo del nuevo romance de Emilia Attias, lo tiene mal y furioso”, contó en su momento Juan Etchegoyen.

Según el periodista, el actor le confió: “‘Para mí, Emilia está muerta; lo peor que pudo haber hecho es meterse con ese tipo’. Quiero contar algo más: ella blanquea a Guillermo ahora que firmó el divorcio, para no tener líos”.