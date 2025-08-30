Sorpresa en la farándula: Emilia Attias estaría embarazada y esperaría su segundo hijo

La actriz estuvo casi 20 años en pareja con el Turco Naim, pero estaría en la dulce espera con su novio Guillermo Freire.
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 30 de agosto de 2025, 18:22
Emilia Attias
Emilia Attias Foto: Instagram

La actriz Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire a quien conoció en 2023, meses después de la separación con “El Turco” Naim Sibara. Ellos oficializaron su relación a comienzos de 2024 y, según Luis Ventura, la noticia fue bien recibida por sus conocidos.

Según reveló el presidente de APTRA, la artista y el empresario aguardarían por su primer bebé juntos. Así, Gina, hija de Sibara y Attias, tendría a su primer hermanito a los ocho años de edad.

Emilia Attias. Foto: Instagram.
Emilia Attias. Foto: Instagram.

Por su parte, Freire es empresario en el mundo de las startups y la economía, tras recibirse en la materia por la Universidad Torcuato Di Tella, además es hermano del ex ministro porteño Andy Freire, ocupó cargos gerenciales en reconocidas empresas y actualmente participa de redes globales.

Embarazo aparte, la actriz fue reservada sobre la relación: en noviembre de 2024 aclaró que estaban en una fase inicial del noviazgo, cuando aclaró “Nos estamos conociendo, estamos tranquilos”, y recientemente aclaró que mantiene una relación cordial con su ex pareja con diálogo y afecto.

También podría interesarte

La Justicia ordenó al Gobierno a revelar el acuerdo con el FMI

La Justicia ordenó al Gobierno a revelar el acuerdo con el FMI

Sarmiento no era Domingo y el apellido que Rosas odiaba: la historia oculta de los nombres de los próceres

Sarmiento no era Domingo y el apellido que Rosas odiaba: la historia oculta de los nombres de los próceres

Emilia Attias estaría embarazada por segunda vez de su nuevo novio Foto: Captura

El Turco Naim, furioso con el embarazo de Emilia: “él soñaba con recuperarla”

En las últimas horas, luego de que se hiciera viral la noticia del incipiente embarazo de la ex Casi Ángeles, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que, a pesar de que el Turco siguió con su vida y conoció a una chica en Ecuador, se puso muy mal, ya que sigue enamorado de ella.

Emilia Attias y el Turco Naim. Foto: X
Emilia Attias y el Turco Naim. Foto: X

“El Turco está devastado porque él soñaba con recuperarla, y lo que ocurrió en las últimas horas, me refiero al blanqueo del nuevo romance de Emilia Attias, lo tiene mal y furioso”, contó en su momento Juan Etchegoyen.

Según el periodista, el actor le confió: “‘Para mí, Emilia está muerta; lo peor que pudo haber hecho es meterse con ese tipo’. Quiero contar algo más: ella blanquea a Guillermo ahora que firmó el divorcio, para no tener líos”.