Vuelve el Golden Ticket a Gran Hermano: cómo será el beneficio en esta edición y quiénes pueden entrar a la casa

Tras la expulsión de Luca Figurelli, quien brindó información del afuera, algo que está totalmente prohibido, el conductor Santiago del Moro explicó cómo será la nueva dinámica del Golden Ticket.

Santiago del Moro anunció el Golden Ticket para esta nueva temporada. Foto: captura Telefe.

Este domingo se vivió una dramática doble eliminación en Gran Hermano por el voto positivo de la gente. Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que el juego siguió sin descanso. Este lunes se dio una gala que empezó con la expulsión de uno de sus jugadores, por lo que se espera el ingreso de otra persona para su reemplazo.

En el comienzo de la gala, Del Moro confirmó que Luca Figurelli se convertía en el tercer expulsado de la edición, al igual que sucedió con Keila y Jenifer anteriormente. “Todos saben que brindar información del afuera constituye una falta grave”, explicó la voz de Gran Hermano.

Santiago del Moro anunció el Golden Ticket para esta nueva edición. Video: Telefe.

Según revelaron durante la gala, el participante, que había regresado a través del repechaje siendo el más votado, dio información sobre cómo están catalogados varios de sus compañeros fuera de la casa, algo que está terminantemente prohibido.

Vuelve el Golden Ticket a Gran Hermano

Sin embargo, tras la expulsión, el conductor del reality contó una de las sorpresas de la noche: vuelve el Golden Ticket, pero de una forma distinta. Ahora, quien regrese a la casa con ese beneficio será por elección de la gente en una nueva votación.

Además, Del Moro brindó nueva información en las últimas horas y es que este beneficio también incluye la posibilidad de que cualquier exparticipante de las últimas tres ediciones de Gran Hermano se postule en placa y sea elegido para ingresar a la casa.

Esto puede incluir a recordados jugadores como Furia Scaglione, Alfa, Tomás Holder, Catalina Gorostidi, Coty Romero y Juli Poggio, entre otros nombres recordados de los últimos realities.

La nueva información sobre el Golden Ticket. Foto: Instagram.

Cabe recordar que en la edición anterior de Gran Hermano habían habilitado dos Golden Ticket que les permitió volver a ingresar a las dos más votadas del repechaje, Sabrina y Denisse, detrás de los ganadores de dicha instancia. Esta vez, la dinámica será totalmente distinta y quedará en manos del pública.

Un detalle extra para recordar es que en Gran Hermano del Reino Unido también se implementó el Golden Ticket años atrás y fue de una forma muy original. “En #GranHermano UK, el “Golden Ticket” se escondió en 100 paquetes de barras de chocolates KitKat que fueron repartidas en bares especiales de la ciudad. Solo un ticket tenía el PASE para entrar a la casa. Un miembro del público se convirtió, al azar, en participante. Esto sucedió en 2006”, explicó la cuenta @RealTimeRating en X tiempo atrás.