Andrea Del Boca no volverá a la casa de Gran Hermano:

Andrea Del Boca en Gran Hermano. Foto: NA

Tras la eliminación de Cinzia por decisión del público, Gran Hermano sufrió una nueva baja: Andrea del Boca no regresará a la casa más famosa tras el golpe que sufrió en el rostro en un accidente doméstico este lunes.

Santiago del Moro confirmó la noticia en sus redes sociales: “Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa”.

Confirmación de Santiago Del Moro de la salida de Andrea Del Boca. Foto: NA

“Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”, cerró el presentador.

El duro golpe que sufrió la actriz

En horas previas a la gala de eliminación de este lunes, la actriz se tropezó con su propio calzado y sufrió una caída boca abajo, sin llegar a apoyar las manos, por lo que impactó de lleno la nariz y la boca contra el suelo.

Caída de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

A causa del incidente, debió ser atendida por el personal de salud disponible y debió ser retirada del certámen en camilla, para que luego se le practique una tomografía de cabeza y una radiografía de tórax, con el fin de descartar lesiones internas, explicó del Moro en la última emisión.