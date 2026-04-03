Flor Peña, Santiago Almeyda Foto: Captura

En medio del escándalo que generó Florencia Piña al contar sus experiencias íntimas con más de un hombre en el pasado, el ex participante de Gran Hermano, Santiago Almeyda, contó cómo llegó a conocer a la actriz y cuál es el vínculo que los une.

Durante una entrevista en LAM (América), Almeyda habló sobre su vínculo Peña y reveló cómo fue el primer encuentro entre ambos. En medio de la charla, desde el panel le hicieron una pregunta incómoda sobre la frecuencia con la que se habían visto. “¿Fue una vez o varias?”, consultaron, lo que generó una reacción inmediata del modelo: “¡No, pará! Qué desubicado”, respondió, visiblemente incómodo.

Flor Peña, Santiago Almeyda Foto: Captura

Luego, Ángel de Brito le preguntó directamente dónde había sido ese primer encuentro, a lo que él respondió que todo se dio gracias a una amiga que tienen en común: “Nos conocimos por una amiga de ella. Primero nos vimos en el edificio y después coincidimos en un bar una o un par de veces, siempre la mejor”, detalló.

Horas antes, el mediático ya había hecho referencia al tema en SQP (América), donde recordó su relación con la actriz. “A Flor la recuerdo muy bien. Teníamos una amiga en común cuando éramos muy chicos, Dolores”, contó. Además, negó que esa amiga haya participado del supuesto trío sexual del que se habló recientemente.

Sin embargo, Almeyda se mostró un tanto decepcionado por la repercusión del tema, ya que era algo que debía quedar en la intimidad y que salió casi dos décadas después: “Me sorprendió cómo Flor lo contó, porque es una copada, pero no me lo esperaba”, afirmó.

También remarcó que nunca había hablado públicamente de esa situación, ni siquiera cuando tuvo la oportunidad de hacerlo dentro de un reality. “Podría haberlo contado para hacerme el vivo y no lo hice. No lo dije nunca, a nadie. Me sorprende, pero ya está”, cerró.

Flor Peña, Santiago Almeyda Foto: Captura

Qué había contado Florencia Peña sobre sus aventuras íntimas con otros famosos

La actriz reveló en Luzu TV que tuvo un pasado muy agitado cuando era más joven y reconoció haber pasado un mal momento cuando vió al hombre con el que estuvo ingresar Gran Hermano. “Hubo una época que yo era muy, muy curiosa y tuvimos una situación íntima, muy íntima con mucha gente. La persona que estaba en esa situación resulta que después entró a un reality muy popular y yo casi me descompenso”, dijo.

“En un momento le preguntaron: ‘¿Vos estuviste con famosas?’. Casi me desmayo…llega a contar lo que se ha vivido y yo me voy no del país, del continente. Con mi amiga hablábamos por teléfono todos los días, porque ella también famosísima, divina, hermosa”, reveló Flor con su característico humor.

En ese mismo momento, Peña recordó que el motor para llevar a cabo el encuentro íntimo, durante un gran momento de exposición en su vida, fue que el hombre tenía planeado emigrar del país: “Estábamos contentas porque él se había ido a vivir a otro lado, muy, muy lejos. Por eso nosotros también nos atrevimos”.