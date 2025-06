Opens in new window

“F1″: ¿cuándo y por dónde se estrena la película de Brad Pitt en streaming?

Quienes prefieren disfrutar la producción desde casa, se preguntan cuánto habrá que esperar y en qué plataforma estará disponible.

"F1: la película". Foto: Instagram / f1themovie.

F1: La Película finalmente llegó a la cartelera y se convirtió rápidamente en uno de los estrenos más comentados del año. Con Brad Pitt al frente del reparto y dirigida por Joseph Kosinski —el mismo detrás de Top Gun: Maverick—, la cinta se sumerge de lleno en el mundo de la Fórmula 1, con una historia cargada de velocidad, adrenalina y emociones fuertes.

De que trata F1: La Película, el estreno de Brad Pitt

El film sigue a Sonny Hayes, un expiloto que vuelve a las pistas para una última y desafiante temporada, mezclando drama personal con la intensidad de las carreras. Pero mientras muchos ya la disfrutan en pantalla grande, otros se preguntan cómo verla desde la comodidad de su casa.

¿Cuándo llega al streaming?

Por ahora, F1 solo puede verse en cines. Distribuida por Warner Bros., la película fue pensada para disfrutarse en la gran pantalla, especialmente por sus impresionantes escenas filmadas en circuitos reales y la participación de verdaderas figuras del automovilismo.

F1, la película. Foto Instagram @f1

No hay una fecha oficial para su desembarco digital, por lo que, si querés verla en el corto plazo, la opción sigue siendo el cine.

¿Dónde se podrá ver y cuándo llegaría al streaming?

Aunque no hay anuncio oficial, F1 es una producción original de Apple Studios, por lo que su estreno en Apple TV+ es prácticamente un hecho. Siguiendo el modelo de lanzamientos anteriores del estudio, se estima que estará disponible para compra o alquiler digital hacia fines de julio de 2025, y luego se sumará al catálogo de Apple TV+ entre octubre y noviembre del mismo año.

F1, la película. Foto Instagram @f1

Un caso similar fue el de Fly Me To The Moon, otra producción de Apple que llegó al streaming varios meses después de su estreno en cines. Si F1 mantiene ese mismo esquema, habrá que esperar unos cinco meses tras su paso por las salas.

Mientras llega a las plataformas, F1: La Película ya se posiciona como uno de los títulos más impactantes del año. Con secuencias vibrantes, cameos de pilotos reales y una producción visual pensada para la pantalla grande, el cine sigue siendo la mejor experiencia para no perderse ningún detalle del rugido de los motores.