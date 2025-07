Opens in new window

¿Qué nos volvamos a ver?: Gustavo Yankelevich despejó dudas sobre el posible regreso de Casi Ángeles y quiénes formarían parte

El reconocido productor generó una ola de entusiasmo al brindar detalles sobre la posible vuelta de la exitosa tira juvenil que marcó a toda una generación.

Casi Ángeles, el programa que marcó a toda una generación. Foto: Instagram @casiangelesyoutubeoficial

La emoción de los fanáticos de Casi Ángeles creció en las últimas horas, luego de que Gustavo Yankelevich confirmara que están evaluando retomar la recordada telenovela.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en Uruguay, en el programa Algo Contigo de Canal 4, cuando le consultaron por los proyectos que más lo marcaron.

Casi Angeles

Todo surgió a partir de la mención al Cris Morena Day, un evento organizado por Olga en el Teatro Gran Rex que rindió homenaje a las grandes producciones de la creadora.

“De las ficciones que hiciste en esa época, ¿cuál es la que más te gustó?”, le preguntaron. “Chiquititas sin dudas, porque tiene que ver con mi hija. Pero yo no estaba en el estudio, no producía, era director del canal”, respondió Yankelevich.

Fue entonces cuando soltó la bomba que sorprendió a todos: “Ahora estamos hablando con Nico (Vázquez). Los que faltan volver son los Teen Angels, los Casi Ángeles”, aseguró.

Además, confirmó que ya hubo contacto con algunos de los protagonistas para avanzar con el regreso: “Estarían Nico, Emilia (Attias), Lali y Peter (Lanzani)”, dijo.

Tras sus palabras, el video comenzó a circular en redes sociales y generó una ola de reacciones entre los fans. “¡No, me muero muerta!”, escribió una usuaria en X. Otra agregó: “Si lo dijo es porque ya está dispuesto a hacerlo”, destacando la relevancia de sus dichos, ya que es la primera vez que Yankelevich se refiere de manera tan directa a un posible regreso.

Gustavo Yankelevich confesó el deseo de un regreso de Casi Ángeles, pero aclara que no es inmediato

En ese contexto, el productor se comunicó con Intrusos para aclarar que no es algo que pueda suceder en el corto plazo porque lo dijo desde un deseo y no desde un proyecto que esté armando.

“Te agradezco que me pregunten porque quedó raro, me preguntaron qué es lo que falta y yo dije Casi Ángeles. Se entusiasmaron mucho en el programa y hablé de los Teen Angels”, explicó.

Además, contó que mantuvo conversaciones con uno de los actores de la tira, que sería el más interesado en volver: “Yo vengo hablando con Nico Vázquez, le pido disculpas a Lali porque no hablé con ellos, es mi deseo que puedan volver y armar algo grande y lindo, lo positivo es que está tan fuerte y concreto en el público”.

“Me desmiento a mí mismo, cometí el error de hablar de Lali y de Peter y también de Emilia. No es inminente, es algo grande de verdad y habría que hablarlo con tiempo. No me junté con nadie, es mi deseo y el de Nico Vázquez. Me disculpo ante quien sea, ni fue mi intención dar una información que no es real, él se quiere juntar con los chicos y poder hacer algo en vivo”, concluyó Gustavo Yankelevich.