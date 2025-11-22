La escandalosa vida privada de Hulk, la estrella del Mineiro que se casó con su sobrina y causó revuelo en Brasil

El futbolista brasileño fue uno de los más reconocidos de su generación, pero su vida privada lo envolvió en escándalo.

La escandalosa vida privada de Hulk, quien se casó con su sobrina Foto: Instagram

El futbolista brasileño Hulk, exfigura de la selección de Brasil y uno de los jugadores más reconocidos de su generación, fue el centro de atención de la opinión pública brasileña, luego de haber oficiado su casamiento con Camila Angelo, la sobrina de su exesposa, Iran Angelo.

La historia, en su momento, generó polémica debido a la cercanía que tenían las protagonistas de este triángulo amoroso, pero ahora, los titulares volvieron a reavivar el escándalo. La historia comenzó en diciembre de 2019, cuando el medio UOL había revelado que Hulk se había separado de Iran Angelo, con quien estuvo en pareja durante 12 años y cuyos planes de casarse quedaron truncos.

Iran y Camila, su sobrina Foto: Instagram

Sin embargo, lo que generó más revuelo, fue que pocos meses después el ex delantero del Porto y del Zenit decidió formalizar un noviazgo con Camila Angelo, la sobrina preferida de su entonces expareja. La noticia no tardó en circular en medios locales e internacionales y generó debate público de todo tipo.

Ante la ola de hate y reacciones inesperadas, el equipo de prensa del jugador explicó que Hulk actuó con total transparencia y que fue él mismo quien decidió comunicar la situación a la familia de la joven. “Hulk llamó a los padres y al hermano de Camila para contarles la verdad. Él mismo hizo pública la información porque no tenía por qué esconderse. Quiere evitar falsedades y comentarios maliciosos”, detalló un representante del futbolista.

Además, aseguraron que el delantero también blanqueó el tema frente a sus tres hijos, Ian (10), Thiago (8) y Alice (6), fruto de su relación con Iran Angelo, cuando se enamoró de su tía. Y hasta se animó a explicar que todos estaban de acuerdo con esa relación.

La escandalosa vida privada de Hulk, quien se casó con su sobrina Foto: Instagram

Sin embargo, las palabras de Iran frente a la prensa fueron contundentes: “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo”, explicó dolida.

La vida de Hulk y Camila Angelo en China: nuevo club y dos hijos

Tres meses después de hacer pública su relación, Hulk y Camila Angelo decidieron casarse y oficializar su vínculo en 2020. El futbolista compartió en sus redes sociales una foto junto a su nueva esposa y actualizó su estado civil a “casado”, mientras que Camila publicó imágenes y videos de la celebración, mostrando las alianzas y algunos momentos íntimos del evento.

La escandalosa vida privada de Hulk, quien se casó con su sobrina Foto: Instagram

La pareja vivía en ese entonces en China, donde Hulk continuaba con su carrera profesional y, según los medios locales, uno de los motivos que habría acelerado la ceremonia fue la necesidad de que Camila obtuviera una visa para permanecer legalmente en el país.

Con el paso del tiempo, el matrimonio se consolidó y la pareja formó su propia familia: juntos tuvieron dos hijas, Zaya y Aisha, quienes se sumaron así a la nueva etapa personal del futbolista brasileño.