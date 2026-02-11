Verano del 98. Foto: NA.

Con la muerte de James Van Der Beek, ocurrida este miércoles 11 de febrero, vuelven a aparecer los recuerdos de “Dawson’s Creek” en los fans. Y los memoriosos no pueden evitar acordarse también de que, cuando Cris Morena hizo “Verano del 98”, la puesta en escena era bastante parecida: un grupo de amigos que vivían cerca del río, de Carolina del Norte a Tigre.

En la serie estadounidense creada por Kevin Williamson y emitida en Argentina entre 1998 y 2003, se mostraban a cuatro amigos de un pequeño pueblo costero mientras se ayudaban mutuamente a sobrellevar la adolescencia. El quinto personaje, el más conflictuado, era parte del grupo esporádicamente.

A Van Der Beek lo acompañaban grandes nombres del Hollywood de hoy: Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. Entre romances fallidos, alguna salida del closet y el inesperado final en el que Joey prefirió a Pacey por sobre Dawson, los 128 episodios de sus seis temporadas dieron para todo.

Coincidentemente, “Verano del 98” (1998-2000) contó con un amplio elenco juvenil que se consolidó en la televisión. Entre los protagonistas principales trabajaban Nancy Dupláa, Fernán Mirás, Dolores Fonzi, Juan Ponce de León, Nahuel Mutti, Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer.

Los guiones de esta creación de Morena fueron escritos por un equipo autoral liderado por Claudio Lacelli entre los que estaban Fidel Chiatto, Betina Sancha, Marily Pugno, Amparo Iribas, Leticia Castro y Patricia Maldonado, entre otros, para darles vida a sus 550 capítulos.

La coincidencias más llamativas entre Verano del 98 y Dawson’s Creek

Además de la temática similar, algunos espectadores de ambos ciclos (uno de Sony Entertainment Television y el otro en Telefe) descubrieron que ambos ciclos tenían los mismos personajes e idénticas situaciones.

Los comentarios fueron multiplicándose tanto que entonces gerente de programación de Telefe salió al cruce. Gustavo Yankelevich le aseguró a La Nación: “En junio del año último (’97) la gente de Sony mostró pilotos a todos los programadores de América. Cuando vi el de ‘Dawson´s Creek’ me pareció bárbaro e inicialmente tuve la idea de comprarlo, pero hasta el mes de diciembre no hubo novedades y había grandes posibilidades de que el programa finalmente no se hiciera. Como ya teníamos la idea de hacer una novela sobre adolescentes, se me ocurrió tomar como referemcia a ese piloto que había visto y se puede decir que ‘Verano del 98’ está inspirado en él”.

Verano del 98. Foto: NA.

Y no es para menos, si las situaciones dramáticas y perfiles de personajes eran similares: Nahuel Mutti era el bonachón romántico igual que Dawson. Agustina Cherri, además de su parecido físico con Katie Holmes tenía un personaje similar: buena hasta el cansancio, trabajadora, con problemas familiares.

Los padres de las dos chicas estuvieron en la cárcel y las madres estuvieron enfermas. La rubiecita Jen podría ser lo que al principio era el personaje de Dolores Fonzi: la competencia de Cherri. Y el de Tomás Fonzi era como el de Pacey: simpático, gracioso.

“Tomamos como referencia aquellos que yo había visto en la presentación de Sony, pero no se puede dejar de pensar que a partir de allí todo lo que escribieron los equipos de autores son creación original”, aseguró Yankelevich a comienzos de 1998.

Un capítulo igualito, igualito

Pero lo más sorprendente fue ver un episodio idéntico en la TV local, al estadounidense. Nancy Dupláa era la hermana de Cherri, quien era discriminada por ser madre soltera y confinada a una casita junto al río. En la serie a la hermana de Joey le pasa lo mismo por estar embarazada de un negro.

Dawson s Creek, serie de televisión,

Sin embargo, en “Verano del 98” se replicó íntegramente el capítulo 6 de la primera temporada de “Dawson’s Creek”, cuando la embarazada da a luz en la casa del protagonista con ayuda de los que están ahí, mientras el futuro cineasta Dawson filma el parto.

En la versión argentina pasa casi lo mismo, haciendo sufrir y parir a Dupláa en las primeras etapas de la novela. La llegada de su bebé Brisa se convierte en un punto clave en la trama de la tira, marcando el desarrollo de su personaje, Loli.

Verano del 98 - 20 años después

Sin dudas, inspiración y copia fueron por carriles paralelos que probablemente se hayan cruzado. Y no es la primera vez que ocurre con los productos de Cris Morena.