Blood of My Blood: difunden nuevas imágenes de la precuela de Outlander que adelantan un comienzo impactante

Mientras crece la expectativa por saber si estará a la altura de la serie original, las nuevas imágenes oficiales confirman que la producción captará el espíritu de la serie original a la perfección.

Blood Of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz / @hollywoodreporter

La cuenta regresiva ya comenzó para Blood of My Blood, la esperada precuela de Outlander. Los fanáticos de este universo lleno de magia, romance y drama no ven la hora de que llegue el 8 de agosto para sumergirse en nuevas historias de amor que prometen robar corazones.

Mientras crece la expectativa por saber si Blood of My Blood logrará estar a la altura de la serie original, las nuevas imágenes oficiales parecen confirmar que no solo mantendrá el espíritu de Outlander, sino que también aportará una identidad propia.

Nuevas imágenes Outlander: Blood Of My Blood. Foto Instagram @outlander_starz

De qué trata Outlander: Blood of My Blood

“La serie se centrará en estas dos historias de amor paralelas ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes, con los padres de Jamie en las Tierras Altas escocesas de principios del siglo XVIII y los padres de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial", detalló ‘Starz TV’.

Para calmar la ansiedad de los fans, la cuenta oficial de Instagram @outlander_starz compartió nuevas imágenes que ofrecen un pantallazo y nos dan un adelanto de lo que podemos esperar de la serie.

Las nuevas imágenes de Outlander: Blood of My Blood

“Exclusivo: Antes del estreno, compartimos un adelanto de la precuela independiente de STARZ Outlander: Blood Of My Blood”, anuncia la publicación conjunta con Hollywood Reporter. Junto al mensaje, se difundieron varias imágenes que permiten ver de cerca a los padres de Jamie y Claire, quienes serán los protagonistas de esta nueva historia.

¿Cuándo se estrena Outlander: Blood Of My Blood?

La precuela de Outlander Blood Of My Blood llegará a la pantalla el 8 de agosto a través de STARZ. Ahora solo queda esperar para saber cuándo llegará a Argentina y en qué plataforma estará disponible, aunque todo indica que podría estrenarse a través de Disney+.

Por su parte, la temporada final de Outlander aún no tiene fecha de estreno confirmada, aunque se estima que llegará en algún momento de 2026. Mientras tanto, los fanáticos podrán calmar la ansiedad con Blood of My Blood, la precuela que ya tiene confirmada una segunda temporada incluso antes del debut de la primera.