Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Brad Pitt confesó quiénes fueron las actrices que lo impresionaron al comienzo de su carrera en Hollywood

El actor recordó sus primeros pasos en el cine y contó quiénes fueron las actrices que lo dejaron sin aliento.

Brad Pitt realizó numerosas películas y cuenta con una gran carrera actoral. Foto: REUTERS

Brad Pitt, una de las estrellas de Hollywood más recordadas y reconocidas en el ámbito artístico gracias a su larga trayectoria, habló sobre sus primeras experiencias en el cine, donde debió demostrar que era más que un simple actor con cara bonita.

A sus 61 años, el actor confesó cuáles fueron las actrices que lo impresionaron en sus primeros trabajos en el cine. En el podcast de Estados Unidos New Heights, conducido por los hermanos Jason y Travis Kelce, Brad Pitt recordó su experiencia actuando con Geena Davis y Susan Sarandon, actrices que él denomina como “categoría A” por sus altos perfiles artísticos y con quienes trabajó en “Thelma y Louise”, el filme de acción lanzado en 1991.

Brad Pitt habló sobre sus comienzos en el mundo del cine. Foto: NA.

“Cuando conocí por primera vez a Geena Davis y Susan Sarandon, sí me impresionaron”, remarcó el actor, y añadió: “Aunque lo superé rápido”. En la película de aventura, el actor encarna el personaje de J.D., un hombre que enamora al personaje de Geena Davis y roba el dinero de ambas protagonistas.

En “Thelma y Louise”, Brad Pitt y Davis protagonizaron una escena “hot” y el actor la recordó: “Geena fue muy dulce, amable y delicada. Esa escena de amor, creo, duró dos días de rodaje. Ella cuidó de mí”.

En aquel entonces, Pitt había recibido elogios de las actrices varias veces, remarcando el talento de él para interpretar su papel.“Cuando vi la película, lo que realmente me impresionó, además de su buena apariencia y gran cuerpo, fue su sentido del humor porque hizo que ese personaje fuera más interesante, algo que ni siquiera estaba en el guion”, había expresado Sarandon en 2021.

Brad Pitt en una escena de la película "Thelma & Louise". Video: YouTube/Movieclips

“Pensé: ‘Este tipo es interesante, no es solo una cara bonita’. Tomó el papel como un personaje en sí mismo y, como se vio en su carrera, siguió explorando nuevos caminos cuando no tendría por qué hacerlo considerando su apariencia”, agregó la actriz.

Además, Geena Davis también había dicho maravillas de Brad en entrevista con la revista People en 2022: “Él simplemente tiene ‘eso’. Pude darme cuenta cuando audicionaba que era muy talentoso”.

Brad Pitt, actor de Hollywood con una larga trayectoria en las pantallas grandes. Foto: REUTERS

Sin embargo, después de esa película, Brad Pitt solo conseguía los mismos papeles y declaró haberse sentido decepcionado: “En los noventa había solo un tipo de personaje concreto para mí. Me sentía limitado”.

“Me sentí decepcionado. Fue doloroso, pero me di cuenta de que la forma en la que las cosas se contaban en esa película no era como debería ser. Así que tomé la decisión de invertir mi tiempo solo en historias de calidad. Fue algo que se notó en mi carrera la siguiente década”, remarcó el actor de Hollywood.