Jennifer Lopez homenajeó a Violeta Parra: su emocionante interpretación de “Gracias a la vida” en su gira internacional

La artista se encuentra en plena gira “Up All Night: Live in 2025”, la primera que hace desde 2019 después de cancelar el tour previsto para el 2024.

Jennifer Lopez. Foto: EFE

Jennifer Lopez volvió a los escenarios con una gira internacional que arrancó en Pontevedra, España, significando un viaje para sus fans a través de su carrera y diferentes estilos, con mucha ropa brillante y coreografías que dejaron ver a una JLo renacida y liberada.

En el marco de “Up All Night: Live in 2025”, la primera gira que hace desde 2019,después de cancelar el tour previsto para el 2024 por motivos personales, la artista sorprendió a todos tras interpretar la canción “Gracias a la vida”, sumándose a la amplia lista de artistas que le rindieron homenaje a la chilena Violeta Parra.

Jennifer Lopez cantó "Gracias a la vida" y sorprendió a todos. Video: X/cactualjloo

Según los presentes, la interpretación fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Por otro lado, varios medios destacaron que cantar ese tema fue un cover a Mercedes Sosa.

Cabe recordar que la canción fue compuesta por Violeta Parra en 1966, antes de suicidarse el 5 de febrero de 1967. Luego, en 1971, se lanzó la versión de “Gracias a la vida” grabada por Mercedes Sosa, un cover que permitió que el tema sea exitoso a nivel internacional, fundamentalmente en el mundo hispanohablante.

Jennifer Lopez. Foto: EFE

La gira internacional de Jennifer Lopez

JLo espera que sus fans se diviertan, bailen y canten en el nuevo tour, ya que promete “mucho baile y coreografía, mucha energía y mucha emoción”.

“Siempre intento ponerle mucho corazón, así que hay muchos momentos diferentes en el espectáculo. Ese es siempre mi objetivo: llevar a mi público en un viaje, y estoy muy emocionada porque vean esta nueva versión de mi espectáculo”, expresó la artista sobre su gira.

Jennifer Lopez. Foto: EFE

En sus shows se esperan temas conocidos, como “Let’s get loud”, “Waiting for tonight”, “On the floor” o “Get right”, y de su último álbum de estudio, “This is me... Now” (2024). JLo, de 55 años, definió su momento actual como su “era de libertad”, como un “verano”.

Jennifer Lopez. Foto: EFE

“Se trata de tener confianza, ser despreocupado y un poco travieso, pero también de florecer hacia ser quien eres sin complejos, ser dueño de cada parte de ti mismo y celebrarlas. Eso es para mí de lo que trata este verano, esta gira y también de lo que trata la nueva música”, remarcó.

Durante el verano, Jennifer llevará su gira por ciudades de Hungría, Italia, Turquía, Polonia, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Uzbekistán y Armenia.