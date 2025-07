Opens in new window

La Joaqui reveló el motivo por el que no hablará más sobre La Voz Argentina: “Una tóxica desquiciada”

En ocasiones anteriores, la cantante de RKT aprovechó el show para lanzarle reclamos a su novio, Luck Ra, quien forma parte del jurado del certamen.

La Joaqui y Luck Ra. Foto: NA.

La cantante de cumbia RKT “La Joaqui” sostuvo que las personas la califican de “Tóxica” por las bromas que hace sobre su novio “Luck Ra”, durante las emisiones de La Voz Argentina, donde el joven es jurado. Por ese motivo, reveló que no volverá a emitir su opinión, aunque sea irónica.

El cuartetero cordobés se volvió viral entre memes y otras anécdotas en redes sociales: desde quienes señalan que los participantes no eligen ingresar a su equipo, hasta los chascarrillos por su histriónica personalidad.

La Joaqui y Luck Ra. Foto: Instagram

La Joaqui reveló que no hablará más de La Voz Argentina

En ese sentido, un usuario posteó: “Necesito un meme de La Joaqui”. A lo que la intérprete retrucó: “Ya no hay más memes de La Voz Argentina porque después no comprenden mi humor sarcástico y creen que soy una tóxica desquiciada. Y yo tóxica no soy”.

El tweet de La Joaqui. Foto: Captura X.

Es que en ocasiones anteriores, la artista reclamó en broma: “Requisitos para estar en el equipo Luck Ra: ser mujer. La Voz Argentina, no te miro más”. Ese fue el mensaje que detonó la polémica. Anteriormente, el jurado abrazó con cariño a una participante.

En esa instancia, la reacción de su novia no se hizo esperar: “Y aún así me quedé. Si alguno necesita un abrazo; mi marido anda repartiendo”. Es que el historial de comentarios llegó cuando una joven intérprete eligió el equipo de Luck Ra.

"La Voz Argentina 2025". Foto: X / @LaVozArgentina.

“La de cuello ortopédico viendo como se va con la de bucaneras que canta como princesa. Así de celosa me siento”, había reclamado “La Joaqui”.