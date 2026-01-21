Luck Ra, La K’onga y Abel Pintos le ponen color a la Fiesta Nacional de la Artesanía:

La fiesta típica de Colón que ya se volvió un clásico del verano Foto: @JoseLuisWalser

Se acerca la fecha para una de las celebraciones más esperadas del verano. Se trata de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que será albergada por la ciudad de Colón, en Entre Ríos, uno de los destinos predilectos durante las vacaciones 2026.

El festival será entre el 12 y 14 de febrero, y las entradas ya están a la venta por 1000tickets.com.ar. Los precios varían entre los $10.000 y $90.000, según la ubicación y el artista que toque el día que se quiera asistir.

El evento ya se implantó en las raíces profundas del ADN entrerriano, ya que año tras año, convoca a miles de turistas que no solo disfrutan de los shows evento, sino también de las hermosas playas y las cálidas aguas de sus termas.

"El Caribe del litoral". Foto: NA

Federicho Escher, el secretario de Turismo de Colón, adelantó las perspectivas para la nueva temporada. “Se presentan muy buenas expectativas”, aseguró, en medio de un verano con altos niveles de ocupación.

Además, destacó que Colón llega al 2026 con una fuerte preparación previa: una agenda ampliada de eventos y mejoras en los destinos turísticos. El objetivo es ofrecer “una experiencia integral”, destinada no solamente a los que conocen el lugar por primera vez, sino a los turistas asiduos que vuelven cada verano.

La temporada viene con alta demanda turística, y es para muchos un confiable indicador de cara a lo que será el mes entrante. Los primeros días de enero marcaron un 85% de ocupación, cifra que confirma el interés sostenido por el destino y que anticipa una temporada de gran movimiento.

Dentro de las atracciones de la ciudad entrerriana, la Fiesta Nacional de la Artesanía es uno de los eventos más importantes, al punto que se convierte en el corazón de Colón durante el verano. Escher subraya que se trata de una celebración que “reúne a artesanos de todo el país” y pone en valor el trabajo manual, la identidad cultural y las tradiciones locales.

No solo habrá exposiciones artesanales, sino también shows musicales de primer nivel. Entre los invitados estarán Luck Ra, La K’onga, Abel Pintos y La Beriso. Los rimbombantes nombres que dirán presente en el festival tienen como fin atraer más turistas que, con la excusa de disfrutar de los espectáculos, extiendan su estadía y se enamoren de la ciudad.

“Es una fiesta que combina cultura, música, gastronomía y encuentro, y que forma parte del ADN del verano en Colón, por eso es una experiencia que quienes nos visitan no deberían perderse”, afirmó Escher.

La fiesta típica de Colón que ya se volvió un clásico del verano Foto: @fiestasycaminos

Un festival diferente: Deporte en Colón durante la Feria de la Artesanía

Además de los artistas, el festival será único por sus propuestas deportivas. Distintas actividades para poner el cuerpo en movimiento y que incluyen disciplinas en playa, ríos y espacios urbanos.