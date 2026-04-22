Santiago Maratea. Foto: Captura de pantalla.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva para conducir del influencer Santiago Maratea, luego de que se lo viera manejando sin cinturón de seguridad mientras se filmaba con el celular. El propio video fue publicado posteriormente en sus redes sociales.

La medida fue adoptada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial provincial, que dispuso la inhabilitación preventiva para conducir, en el marco de sus facultades, quedando a disposición de la Justicia de Faltas correspondiente.

El polémico video de Santiago Maratea. Video: X.

Asimismo, se indicó que, a los efectos de recuperar la aptitud para conducir, deberá someterse a una instancia de reevaluación ante el Centro de Emisión de Licencias municipal correspondiente.

Las autoridades sostienen que la conducta, además de constituir una infracción grave a la normativa vigente, implica una actitud de extrema irresponsabilidad al volante, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue la encargada de solicitar la inhabilitación tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza su celular, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449).

Informe de inhabilitaciones. Foto: NA.

En las imágenes se evidencia el momento en el que Maratea comienza a grabarse y es consciente de que se trata de una imprudencia: “Alguno seguro me dice ‘Santiago no deberías estar subiendo un video mientras manejas’, pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

El material fue publicado en sus propias redes sociales y permite observar además que el influencer —con más de 3 millones de seguidores— circulaba sin cinturón de seguridad, lo que agrava la falta de conciencia vial.

Luego de la polémica, el influencer grabó un video donde se disculpó, pero aclaró que todavía no fue notificado sobre la suspensión.