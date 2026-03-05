Outlander, temporada 8. Foto: Instagram @outlander_starz

Outlander llega a su fin después de más de diez años en pantalla. La octava y última temporada de esta historia de amor, aventura y viajes en el tiempo, basada en las novelas de Diana Gabaldon, está cada vez más cerca. Y la gran pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo y a qué hora se estrena el esperado final?

Estreno de Outlander temporada 8: fecha, horario y dónde ver la serie en Argentina

Outlander se estrena el viernes 8 de marzo en Estados Unidos. En Argentina, en tanto, estará disponible a partir del sábado 9 de marzo en Disney+, con los dos primeros episodios disponibles desde la madrugada (generalmente a partir de las 5 a.m., hora argentina).

Outlander final: todos los detalles del estreno de la última temporada

Plataforma: Disney+ (Latinoamérica).

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.

Hora estimada: 05:00 a.m. (hora argentina).

Detalle: El estreno incluye los dos primeros episodios de la temporada final.

Outlander, temporada 8. Foto: Instagram @outlander_starz

Outlander temporada 7: qué pasó antes del final de la serie

A finales del 2024, Outlander estrenó su tan esperada séptima temporada en Netflix, en la que podemos ver a Claire y Jamie en Estados Unidos, durante la Revolución. Los desafíos de aquella época los obligan a elegir entre apoyar a quienes aman y luchar por la tierra que lograron convertir en su nuevo hogar.

Claire y Jamie en la Revolución Americana: el conflicto que marcó la temporada 7

La temporada comienza con Claire encarcelada en Wilmington, acusada injustamente de asesinato. Jamie, junto a su sobrino Ian, emprende una búsqueda desesperada para rescatarla. Tras su liberación, regresan a Fraser’s Ridge, pero la amenaza de la guerra los obliga a replantear su futuro. Jamie se ve envuelto en la Revolución Americana, enfrentando batallas significativas como la de Saratoga, mientras la familia lucha por proteger su hogar y mantenerse unida en medio del conflicto.

Outlander, temporada 8. Foto: Instagram @outlander_starz

Brianna y Roger: viajes en el tiempo y nuevos desafíos familiares

Brianna da a luz a su hija Amanda, quien presenta una afección cardíaca que requiere atención médica moderna. Esto lleva a Brianna y Roger a regresar al siglo XX, enfrentando nuevos retos en su vida contemporánea. Durante su estancia, descubren que su hijo Jemmy ha sido secuestrado por Rob Cameron, lo que los impulsa a viajar nuevamente en el tiempo para rescatarlo. En el proceso, Roger y Buck se encuentran con figuras del pasado, incluyendo al padre de Jamie y una joven Geillis Duncan, complicando aún más su misión.

Ian y Rachel: amor, pérdidas y decisiones en Fraser’s Ridge

Ian desarrolla una relación con Rachel Hunter, una cuáquera con valores en conflicto con los suyos. Su vínculo se fortalece, y Rachel le revela que está embarazada. Deciden formar una familia en Fraser’s Ridge, pero enfrentan la dolorosa pérdida de Rollo, el fiel perro de Ian, lo que añade una capa de tristeza a su historia de amor.

Outlander, temporada 8. Foto: Instagram @outlander_starz

Secretos y revelaciones que cambian la historia en Outlander

El final de la temporada presenta giros impactantes: Claire, creyendo que Jamie ha muerto, se casa con Lord John Grey para evitar la ejecución. Sin embargo, Jamie regresa, lo que complica las relaciones entre los personajes. Además, se sugiere que Jane y Fanny, personajes secundarios, podrían ser descendientes de Faith, la hija que Claire y Jamie creían haber perdido, abriendo nuevas posibilidades para la narrativa en la próxima temporada.

La séptima temporada de Outlander profundiza en temas de amor, sacrificio y destino, preparando el terreno para una conclusión emocionante en la octava y última temporada.

Tráiler de Outlander temporada 8: adelanto del gran final

Outlander, temporada 8

De qué trata Outlander: sinopsis de la serie de viajes en el tiempo

Outlander es una serie de drama, romance y aventura que mezcla historia con viajes en el tiempo. La trama sigue a Claire Randall, una enfermera británica de la Segunda Guerra Mundial que, de manera inexplicable, es transportada desde 1945 a la Escocia de 1743. Allí queda atrapada en un mundo marcado por conflictos políticos, clanes escoceses y la inminente rebelión jacobita.

En ese contexto conoce a Jamie Fraser, un joven guerrero escocés con quien desarrolla una intensa historia de amor. Mientras intenta encontrar la forma de regresar a su tiempo, Claire debe adaptarse a una época peligrosa y tomar decisiones que cambiarán su destino y el de quienes la rodean. A lo largo de la serie, la historia combina romance, intrigas históricas y aventuras que atraviesan distintas épocas y lugares.