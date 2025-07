Opens in new window

Peleas después de la separación: revelaron el apodo que le puso la familia de Mauro Icardi a Wanda Nara

A través de las redes sociales de Ivana Icardi, la hermana de Mauro, se dio una nueva catarata de cuestionamientos contra la conductora.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: redes sociales

El conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez por momento las excede, ya que aparecen otros nombres en la historia. Esta vez fue el turno de Ivana Icardi, la hermana de Mauro, quien ya cuestionó en distintas oportunidades a la conductora de Masterchef Celebrity.

Una vez más, la influencer no dudó a la hora de hacer publicaciones en contra de su ex cuñada. A través de su perfil de X, reveló el apodo que le colocó a la ex pareja de L-Gante.

Ivana Icardi contra Wanda Nara.

En medio de nuevos dichos cruzados entre Wanda Nara y la China Suárez, Ivana Icardi fue fulminante: “Nunca peleen con una comebilleteras profesional, solo les va a hablar de plata y la conversación se va a desvirtuar con cosas sin sentido. Me ha pasado“.

Como si fuera poco, no detuvo sus cuestionamientos a través de reflexiones: “Los Icardi, por fortuna o por desgracia, tenemos un carácter y temperamento muy fuerte… y a mí todo lo que sea hacer daño a mi familia me duele… Me hable o me lleve sin hablar 10 años".

Y siguió: “Y si además me hiciste sufrir, siento que tengo que vomitar todo lo que me han hecho sentir“.

Ivana Icardi fulminó a Wanda Nara en redes. Foto: X

Como ocurre hace tiempo, se mostró cercana a su hermano con otro mensaje para él: “La mayoría de los niños cuándo son adultos no te juzgan por cuánto dinero les diste a su madre. Te juzgan por el amor que le supiste dar. Y si tienen buena economía, ya ni te cuento. Así que no sufran esas dos hermosuras tienen todo cubierto por su padre“.

“¡Y ojo! Soy madre separada… me parece que en casos en los que a las mamás nos cuesta el doble todo, demuestra el tipo de persona que es tu expareja si no es capaz de hacer lo que corresponde. Pero cuando te pasas la vida llenándote la boca de lo millonaria que sos“, mencionó en otro tweet Ivana Icardi, que decidió meterse de lleno en el conflicto.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Fotos: Instagram @wanda_nara/@sangrejaponesa

Y completó en sus duras críticas a Wanda Nara: "Soluciónalo en el juzgado y callate la boca, en vez de dejar mal a la persona que elegiste como pareja. Porque no es una necesidad económica, es la necesidad de defenestrar y ensuciar una imagen”.