Wanda Nara. Foto: Instagram.

Los vecinos de Nordelta, lugar donde vive Wanda Nara junto a sus hijas, denunciaron a la conductora de Masterchef por una presunta situación de abandono de sus mascotas.

Según trascendió en el programa Puro Show, la empresaria, que viajó hace unos diez días a Milán para presentarse en el juicio por la división de bienes que mantiene con Mauro Icardi, habría dejado a sus animales solos.

En los videos se ve a los perros, de raza pequeña, aparentemente caniches, dentro de un canil y ladrando de manera constante. Los vecinos señalaron que los animales “están todo el día solos” y que permanecen expuestos al sol.

Los ladridos habrían sido lo que primero llamó la atención en la zona, por lo que varios vecinos indicaron que, al tratarse de perros chicos, el ruido es constante y se escucha con frecuencia, lo que generó preocupación y malestar entre quienes viven en el lugar.

Andrés Nara salió a desmentir que los animales están solos

Frente a las acusaciones, Andrés Nara, padre de la empresaria, salió a desmentir la versión y explicó que los animales no están abandonados y hay dos personas encargadas de cuidarlos, además de él mismo.

Sin embargo, algunos vecinos del barrio sostienen lo contrario y aseguran que hace varios días no ven a nadie acercarse al lugar para atender a los perros. Finalmente, en las imágenes difundidas se los observa dentro de una jaula ubicada al costado de la casa.

Wanda Nara tiene multas millonarias de tránsito Foto: Instagram

Wanda Nara volvió a destrozar a la China Suárez: “Es más digno trabajar y no depender de nada ni de nadie”

Días atrás, la conductora de Telefe aseguró que su expareja le mandó mensajes de WhatsApp cuando estaba “alcoholizado” en medio de una fiesta en Turquía.

“Qué peligro, tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza. Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen…”, fue una de las bombas que lanzó Wanda en su descargo de la red social X.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi. Foto: X.

“El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de nada ni de nadie. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet", agregó, dejando entrever que se está refiriendo a la China Suárez.