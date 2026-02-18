Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Foto: Captura de pantalla

La cocina de MasterChef Celebrity se transformó en el lugar menos pensado para hablar de romance cuando Susana Roccasalvo pasó al frente a presentar sus chorizos a la pomarola y terminó dando cátedra sobre cómo cambiaron las citas con el paso del tiempo.

Mientras defendía su plato ante el jurado, la periodista recordó sus años de juventud y comparó aquellas salidas clásicas —una cena en la Costanera y baile incluido— con las propuestas actuales. Lejos de la nostalgia, dejó claro que hoy sus reglas son otras.

“Si un señor me dice ‘vení a casa a comer’, no solo le digo que no, sino que lo bloqueo”, afirmó tajante. Para Roccasalvo, una primera cita en una casa es directamente un “no rotundo”.

El consejo de Wanda Nara. Video: X/PtcRecargado

El clima distendido dio lugar a más bromas cuando Wanda le preguntó si haría una excepción con el influencer Ian Lucas, también participante del certamen. Con picardía, la conductora aclaró que en ese caso el vínculo es distinto: ella ocupa el rol de “tía”.

Y fiel a su estilo frontal, cerró con una frase que desató carcajadas en el estudio: “Igual, un turro al año no hace daño, dicen…”.

La reacción de Wanda Nara al ganarle en rating a la China Suárez

El pasado 9 de febrero, MasterChef Celebrity había tenido una gala de eliminación especial y Telefe cambió el horario de forma inédita para que Wanda Nara compitiera mano a mano por el rating con “Hija del Fuego”, la serie que protagoniza la China Suárez.

Según trascendió, el reality de cocina arrasó con la audiencia: el ciclo de Telefe tuvo picos de 13 puntos, contra el promedio de 3,5 que logró El Trece con su ficción, que se estrenó ese mismo lunes.

La reacción de Wanda Nara al ganarle en rating a la China Suárez Foto: NA

La estrategia del canal de las pelotas parecía ser justamente esa, y por eso decidió adelantar el inicio del programa a las 21.30, horario en que comenzó la serie de Suárez.

Ya consumada la victoria en la batalla televisiva del prime time, Wanda Nara aprovechó para lanzar una historia de Instagram que en las redes sociales interpretaron como una chicana para la actriz y actual pareja de Mauro Icardi: bajo un fondo blanco, y sin palabras, puso un emoji de uñas pintadas.