Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

“Quebranto”, la serie de Tini Stoessel en Disney+, tiene su primer adelanto oficial: cuándo se estrena

La artista volvió al rodaje tras haber estado casi 7 años alejada de la ficción y apostó por protagonizar un thriller dramático. Mirá el tráiler.

Tini Stoessel grabando en Tribunales. Foto: X/GZaffora

En las últimas horas, Disney+ compartió el primer adelanto oficial de “Quebranto”, la serie que marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación.

La cantante, que llevaba al menos 7 años alejada de la ficción, dejó la comedia adolescente de un lado y apostó por protagonizar un thriller dramático que se estrenará en agosto 2025.

Con un posteo en las redes oficiales de la plataforma, describieron a la serie como “una historia de suspenso y amor”, y se preguntaron “¿hasta dónde llegarías por la verdad?“. “Quebranto, estreno 15 de agosto en Disney Plus”, anunció la plataforma.

Adelanto de la serie de Tini Stoessel. Video: Disney+.

Este proyecto comenzó su grabación a principios del 2023, lo que obligó a Tini a instalarse en España por un tiempo.

En las imágenes difundidas se puede ver a la artista emprendiendo viaje a México para descubrir qué sucedió con sus padres y con un misterio que se apodera de la trama. Además, la serie parece estar centrada en un romance tóxico y apasionante entre Tini y el actor Jorge López. “Se trata de una historia intensa, donde los personajes se ven empujados al límite”, explicó Disney+ sobre la serie.

Qué dijo Tini Stoessel sobre el rodaje de la serie

“Hola, mis amores, hoy es mi último día de rodaje y tengo muchos sentimientos encontrados. Haber vuelto a actuar, me hizo muy bien. Por un lado, al ser un proyecto tan distinto y complejo, fue un desafío gigante en todos los aspectos, emocional, mental y como actriz”, había dicho Tini el pasado año luego de terminar el rodaje de la serie.

Serie de Tini Stoessel. Foto: Disney+.

“Los primeros días de rodaje llegaba con un nudo en la garganta y lloraba sin parar por la historia que estamos contando y de la manera en la que me atravesó. Al mismo tiempo... también sentí como si nunca lo hubiese dejado de hacer, o como si no hubiese pasado tanto tiempo después de Violetta. Me sentí muy cómoda volviendo a estar en un set de filmación, estar con un equipo hermoso, lleno de talento y tan profesionales. Sobre el tema relacionado con mi salud mental, hoy me encuentro muchísimo mejor, respirar otro aire, animarme a hacer algo distinto, estar con la cabeza concentrada en este proyecto, fue una decisión que me hizo bien al alma”, agregó Tini Stoessel.