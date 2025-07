Opens in new window

Brutal agresión a Luis Ventura en un partido de fútbol: cómo sigue la salud del periodista

El periodista de espectáculos debió ausentarse de los Martín Fierro de Radio 2025 debido a la brutal golpiza que recibió durante un partido frente Victoriano Arenas.

Luis Ventura. Foto: NA.

El periodista Luis Ventura, quien fue agredido por un hincha de Central Ballester durante un partido frente Victoriano Arenas, equipo del cual es el entrenador, y debió ser asistido por servicio médico, pasó la noche “en observación”, según indicó su hijo en las redes sociales.

“Bueno, recién salgo de ver a mi viejo @luisventurasoy. Todos los estudios que le hicieron, dieron bien. Para evitar cualquier tipo de problema, va a pasar la noche en observación. Gracias a todos los que se preocuparon por él. Todo en orden, gracias a Dios”, escribió Facundo Ventura junto a una imagen de él y su padre, mientras que el periodista replicó la misma imagen desde sus propias redes.

La salud de Luis Ventura. Foto: Instagram.

Qué le pasó a Luis Ventura

El violento hecho ocurrió cuando varios hinchas de Central Ballester ingresaron al campo de juego y comenzaron a agredir a los jugadores de Victoriano Arenas y, al presenciar ello, Ventura se acercó a la zona y fue interceptado por un hombre que lo golpeó, dejándolo tumbado en el piso.

A raíz del golpe, el presidente de APTRA se ausentó en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio y en las horas previas a la entrega, el periodista se comunicó con Marcela Tauro, quien trabaja en el programa Infama de América TV y detalló lo sucedido.

Así fue la brutal agresión que recibió Luis Ventura.

“Me pegaron de costado, medio desde atrás y me pegaron a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a dos o tres muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta que no estoy en condiciones”, indicó.