Sorpresa: una diputada electa de La Libertad Avanza conducirá los Premios Martín Fierro

La primera edición del Martín Fierro de la Danza será el 7 de diciembre y lo conducirá una diputada de la Libertad Avanza recientemente electa. Quién es.

El Premio Martín Fierro se está extendiendo con nuevas categorías y ediciones a nivel federal y temático según los objetivos del Director de APTRA (la empresa organizadora), Luis Ventura. Y en este marco, una diputada electa de La Libertad Avanza va a ser conductora.

Nuevas ediciones del Martín Fierro. Foto: NA.

Este galardón contará con 45 categorías en su primera edición. Cada provincia tuvo su preselección para enviar a los mejores a la competencia a nivel nacional.

Quién conducirá los Premios Martín Fierro a la Danza

El Premio Martín Fierro a la Danza será el 7 de diciembre en el GoldenCenter Eventos y los va a conducir la diputada nacional Virginia Gallardo, electa por el partido La Libertad Avanza. La información fue confirmada por el periodista de espectáculos Ángel de Brito.

Diputada electa por La Libertad Avanza.

Martín Fierro Latino: el nominado de Canal 26

Martín Campos Witzel, periodista de Canal 26, compite por la categoría de “Labor periodística” en los Premios Martín Fierro Latino 2025. La industria del espectáculo continental se encuentra expectante de cara a la ceremonia en Miami.

Martín Campos Witzel, conductor de Canal 26, nominado a los Premios Martín Fierro Latinos 2025 por “Labor periodística”. Foto: APTRA

El evento será el domingo 23 de noviembre en el Hotel JW Marriott de Brickell, Miami, y se podrá ver en vivo desde las 21.00 por el canal de YouTube SAMTV MIAMI del Semanario Argentino Miami.