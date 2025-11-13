Nueva eliminación: quién se fue de MasterChef Celebrity 2025

El reality de cocina de Telefe tuvo una nueva gala de eliminación, por lo que un famoso se despidió de la competencia.

MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefargentina

MasterChef Celebrity 2025 tuvo una nueva gala de eliminación este miércoles en Telefe. Se trató de la cuarta de la actual edición, por lo que un nuevo participante se despidió de la competencia de cocina que conduce Wanda Nara.

Los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis volvieron a tomar una difícil decisión tras la evaluación de los platos de los jugadores que estaban en la cuerda floja.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity 2025. Foto: Captura

Nueve participantes se sometieron a la nueva prueba impuesta por los jueces, aunque solo uno se despidió del reality de Telefe.

Andy Chango, Emilia Attias, Luis Ventura, Walas, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo y Susana Roccasalvo fueron las celebridades que participaron de la gala de este miércoles.

Quién se fue de Masterchef Celebrity

Finalmente, tras las degustaciones, el jurado dejó un mano a mano final entre Andy Chango y Luis Ventura. Con todo este panorama, quien no pudo pasar la nueva gala de eliminación fue Luis Ventura. El histórico periodista de espectáculos y presidente de APTRA se despidió del reality.

Quién se fue de MasterChef Celebrity 2025. Video: x MasterChefAR.

Otros eliminados de Masterchef Celebrity 2025

El conductor se sumó a Roña Castro, Esteban Mirol y Peque Schwartman, quienes se fueron despidiendo en las semanas anteriores. A estas salidas se le suma las renuncias de Pablito Lescano y Valu Cervantes. Además, hay rumores con respecto a Eugenia Tobal, que también habría dado un paso al costado.

Según lo informado por Ángel De Brito en LAM días atrás, la actriz obtuvo una fuerte devolución del jurado, que llevó a que decida alejarse del programa de Telefe.

Eugenia Tobal en Masterchef Celebrity 2025. Foto: Instagram

“Está harta de algunos dichos del jurado y hay uno que fue como el colmo. Una de las frases que molestó a la participante fue del jurado (Germán) Martitegui. Muchos participantes se la bancan, otros no tanto”, explicó el conductor sobre la decisión tomada.

Según relató el periodista, aunque todavía no se emitió, “Ella hizo un brownie dedicado a su mamá. Parece que Martitegui le dijo ‘¿qué tenés en la cabeza? ¿Cómo vas a presentar eso?´ en un mal tono, después de todo el cuento de que era por la madre. Eso no lo pusieron al aire".

Además, sumó el relato de otro participante de MasterChef Celebrity que estaba allí presente: “Me cuenta otro participante que compartió con ella, que va a decir que renunció por temas personales, pero lo del brownie fue lo que le hinchó los huevos y dijo ‘chau, ya está’”.