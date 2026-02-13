Manifestantes en contra de Jeffrey Epstein. Foto: Reuters.

El caso judicial que rodea a Jeffrey Epstein vuelve a generar repercusiones en la Argentina tras las declaraciones del periodista Luis Ventura, quien sostuvo que no descarta la aparición de nuevos nombres argentinos vinculados al expediente internacional.

“Sin ninguna duda debe haber más argentinos involucrados en el caso Epstein”, afirmó Ventura, en una frase que rápidamente se viralizó y reavivó el debate en torno al alcance global de la investigación.

El comunicador contextualizó su análisis en el volumen de información que integra la causa. Según se informó públicamente, el expediente reúne millones de documentos, registros y pruebas recopiladas a lo largo de los años.

En ese marco, Ventura citó un estudio difundido por la agencia Reuters que utiliza herramientas de detección con alto nivel de precisión para identificar imágenes manipuladas digitalmente.

“En una causa donde hay tres millones de documentos, lo que está saliendo en redes es fácilmente falsificable”, señaló, al advertir sobre el peligro de construir acusaciones a partir de material no verificado que circula en plataformas digitales.

El periodista hizo especial hincapié en el rol que juegan las redes sociales en la difusión de imágenes y versiones no confirmadas. En un contexto donde la tecnología permite alterar fotografías o generar contenidos digitales falsos, Ventura alertó sobre la posibilidad de que se instalen sospechas sin sustento probatorio.

Más allá de la contundencia de su frase, Ventura aclaró que su análisis no apunta a personas específicas, sino a una lectura general del carácter internacional del escándalo. En ese sentido, sostuvo que será el avance de la Justicia el que determine si aparecen nuevos implicados en el futuro.

Mientras tanto, el interés público en torno al caso continúa creciendo, impulsado por la difusión de documentos, testimonios y nuevas hipótesis. El expediente Epstein, considerado uno de los más polémicos de los últimos años, sigue generando repercusiones a nivel global.

¿Qué cargos enfrentó Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue acusado por la Justicia de Estados Unidos de liderar una red de explotación y abuso sexual de menores, además de delitos vinculados al tráfico sexual. En julio de 2019, fiscales federales de Nueva York lo imputaron por:

Tráfico sexual de menores.

Conspiración para el tráfico sexual de menores.

Según la acusación formal, Epstein reclutaba adolescentes bajo la promesa de realizar “masajes” pagos, que luego derivaban en abusos sexuales en sus residencias de Manhattan y Palm Beach. La fiscalía sostuvo que el empresario operó durante años una estructura organizada para captar víctimas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica.

Sin embargo, no era la primera vez que enfrentaba cargos. En 2008, en Florida, había llegado a un acuerdo judicial con la fiscalía federal que le permitió declararse culpable de cargos menores vinculados a prostitución de menores y evitar un juicio federal más amplio. Ese acuerdo fue duramente cuestionado años después por su indulgencia.

Detención y muerte

Epstein fue detenido nuevamente en julio de 2019 y quedó alojado en una cárcel federal en Nueva York. El 10 de agosto de ese año fue hallado muerto en su celda. Las autoridades determinaron que se trató de un suicidio, aunque el caso generó fuertes controversias y teorías públicas debido a las fallas en la vigilancia y a la relevancia de las personas vinculadas a su entorno.

El expediente adquirió dimensión global porque Epstein mantenía vínculos sociales con empresarios, políticos y figuras influyentes de distintos países. La investigación también derivó en procesos judiciales contra su expareja y colaboradora, Ghislaine Maxwell, quien en 2021 fue condenada por su participación en la captación y abuso de menores.