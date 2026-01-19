Wanda Nara en MasterChef. Foto: X

Este fin de semana, MasterChef Celebrity sorprendió a sus fans con el anuncio del primer participante que se mete a la competencia a través del repechaje.

Tras las eliminaciones de Esteban Mirol, Luis Ventura y Evelyn Botto, los participantes que querían regresar al certamen tuvieron que competir este domingo y uno de ellos logró el esperado pasaje.

Esta decisión da cuenta de que al menos serán dos los “cocineros” que se sumen a la competencia, ya que el repechaje continúa este lunes con la “Gala del regreso”.

De esta manera, luego de una gala llena de tensiones, la decisión del jurado para el ingreso a MasterChef Celebrity como participante estaba entre Rusherking, uno de los nuevos, y Julia Calvo, una de las eliminadas de la presente edición.

Luego de algunos minutos de suspenso, los chefs revelaron que Rusherking es el primer participante que se mete a la competencia.

Rusherking en MasterChef. Foto: Telefe

MasterChef Celebrity: Wanda Nara habló sin filtro de sus exs y respondió las picantes preguntas de Yanina Latorre

La aparición de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity hace que mayor nivel de farándula y chismes en el programa de Telefe. Por esto mismo, se dio una entretenida charla con Wanda Nara mientras la participante desarrollaba una receta.

La conductora, quien tomó el lugar de Maxi López por el nacimiento de Lando, el hijo del exfutbolista, consultó a la presentadora del reality acerca de dos de sus antiguas parejas.

Lo llamativo es que se trató de una iniciativa de Wanda Nara, quien se acercó a su estación y le dijo que estaba dispuesta a que le haga cualquier pregunta, aunque ella tenía la posibilidad de responder “paso”.

Wanda Nara charló sin filtro con Yanina Latorre en Masterchef Celebrity 2025. Foto: Telefe

Sin muchas vueltas, Yanina Latorre fue fiel a su clásico estilo y le consultó: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?“. Wanda Nara fue clara en su respuesta: ”No. Te juro que no. No quedó nada. Cero".

Ante una nueva consulta, apareció el nombre de Mauro Icardi, tras la tormentosa y extensa separación que tuvieron.

“Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?“, consultó Yanina Latorre, a lo que la conductora de Masterchef Celebrity se mostró honesta: ”¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente“.