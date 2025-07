Opens in new window

Una modelo de OnlyFans fulminó a un campeón del mundo y mostró los eróticos mensajes: “Es mejor como futbolista que en la cama”

Durante su aparición en un canal de televisión español, la modelo sostuvo que mantuvo una relación abierta con un exfutbolista, la cual más tarde evolucionó hacia un vínculo exclusivo.

Claudia Bavel, la modelo de OnlyFans que fulminó al futbolista Iker Casillas. Foto: Instagram / imclaudiabavel.

La modelo Claudia Bavel, reconocida por su contenido en plataformas para adultos como OnlyFans, reveló conversaciones privadas y detalles de una supuesta relación con el exarquero Iker Casillas, campeón del mundo con España en 2010 y exfigura del Real Madrid. En una entrevista televisiva para el canal español Telecinco, compartió mensajes íntimos que, según ella, intercambió con el exfutbolista.

Durante su testimonio, la joven afirmó que mantuvo un vínculo sentimental con él, el cual comenzó como una relación abierta y más adelante se formalizó. Según Bavel, Casillas expresó intenciones de tener hijos con ella, algo que marcó un punto de inflexión. Posteriormente, la relación terminó y, según declaró, quedó marcada por comportamientos que no tardó en exponer.

Iker Casillas y Claudia Bavel. Foto: Instagram @ikercasillas - @imclaudiabavel.

La modelo Claudia Bavel no se guardó nada y mostró los chats con Iker Casillas

“Es mejor como futbolista que en la cama. Además, es tacaño y poco generoso”, sentenció Bavel, en una declaración que generó amplio eco en medios españoles y redes sociales. La frase, cargada de ironía y crítica, posicionó nuevamente a Casillas en el centro del foco mediático, aunque esta vez lejos del ámbito deportivo.

Además de las declaraciones verbales, la modelo mostró capturas de pantalla de supuestos mensajes enviados por Casillas. En ellos, el exdeportista habría manifestado de manera insistente su deseo y atracción por ella:

“Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer. Sé que no soy de tu talla, pero me da igual.”

“Soy fan de ti.”

“Mío.”

“Escúchame una cosa: estás buenísima. Estás buenísima, ¿me puedes explicar a mí esto?”

“Me encanta el lunar que tienes en la boca.”

“Al personal me lo revolucionas entero. Dios bendito. Muy guapa.”

Iker Casillas, jugador de fútbol español. Foto: Instagram / ikercasillas.

Al ser consultado por los “me gusta” que dejaba en publicaciones de otras mujeres cercanas a la modelo, Casillas habría justificado: “Claro, para que me dejen en paz los periodistas. El dedo va solo”. A lo que sumó: “Formal conmigo no. Me gusta que seas tú como eres”.

Hasta el momento, Iker Casillas no emitió ninguna declaración pública al respecto. Mientras tanto, el episodio continúa generando revuelo, no solo por tratarse de una figura histórica del fútbol español, sino también por el cruce entre la vida privada de los deportistas y su exposición en redes sociales. Entre los miles de comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales, se destaca el famoso “No me quemés”, haciendo alusión al apoyo que recibió el exfutbolista por parte de sus fanáticos.