Cazzu anunció un regreso inesperado: relanza su perfil en una plataforma de contenido para adultos

La artista jujeña, apodada “La Jefa”, había dejado inactiva su cuenta en la plataforma desde antes de convertirse en madre.

La cantante hizo un anuncio especial Foto: NA

Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, sorprendió este viernes a sus seguidores al anunciar que reactivó su cuenta en OnlyFans, la popular plataforma de contenido para adultos.

La noticia fue compartida a través de sus historias de Instagram, donde publicó una foto frente al espejo, luciendo un body marrón a tono con su cama y escribió sin rodeos: “I’m back bitche$”.

La artista jujeña, apodada “La Jefa”, había dejado inactiva su cuenta en la plataforma desde antes de convertirse en madre. En septiembre de 2023 nació Inti, la hija que tuvo junto al cantante mexicano Cristian Nodal, con quien mantuvo una relación durante casi dos años.

La cantante volvió a Onlyfans Foto: NA /Instagram

El anuncio llega en un momento particular de su vida. A mediados de 2024, Nodal y Cazzu confirmaron su separación. Poco tiempo después, el intérprete de Botella tras botella blanqueó su relación con Ángela Aguilar, generando una fuerte repercusión en redes y en los medios de habla hispana.

Cazzu anunció su vuelta a los escenarios con "Latinaje en Vivo". Foto: Instagram / cazzu.

Desde entonces, Cazzu se ha mantenido en un perfil relativamente bajo, enfocada en su música y en la crianza de Inti, aunque con apariciones esporádicas que suelen tener un alto impacto entre sus fans y la prensa.

Latinaje, su último trabajo discográfico, le dio un nuevo impulso internacional, posicionándola como una figura clave del trap latino, eso la catapultó a expandirse en el mercado y logró una audiencia diferente, más allá de la Argentina. Su regreso a OnlyFans parece ser un movimiento pensado para explorar nuevas formas de expresión artística y comercial.