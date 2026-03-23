Murió el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky. Foto: X/@europa

Un perfil discreto, del que se sabía poco de su vida privada: a los 43 años murió Leonid Radvinsky, el dueño de la plataforma OnlyFans.

Es que en el listado de los empresarios tecnológicos más renombrados de las últimas décadas, el nombre de Radvinsky no aparecería fácilmente, pese a ser el creador de una de las plataformas de internet con más usuarios del planeta.

Poco propenso a compartir detalles de su vida privada, su forma de vida discrepó notablemente con el contenido que hizo que su creación ofreciera, muy asociado al exhibicionismo.

OnlyFans, plataforma. Foto: Reuters

¿Quién era Leonid Radvinsky y de qué murió?

Radvinsky había nacido en Ucrania (ex Unión Soviética) en 1982 en una familia judía que emigró a los Estados Unidos, a la ciudad de Chicago, siendo él muy pequeño.

Se transformó en 2018 en el propietario mayoritario de la plataforma OnlyFans e hizo que se convirtiera en un gigante del contenido digital. Radvinsky falleció este 23 de marzo tras una larga batalla contra el cáncer.

Además de ser socio mayoritario de OnlyFans, fue conocido por su participación en la industria de cámaras web para adultos, incluyendo MyFreeCams.

En el año 2002 se graduó en economía en la Universidad de Northwestern. Asimismo, en su trayectoria educativa y laboral, se incluye la programación informática, con varios sitios web de su autoría desde su adolescencia.

En 2009, Leonid Radvinsky creó el fondo de capital Leo, orientado principalmente a inversiones en empresas del sector tecnológico. Su apuesta más relevante llegó en 2018, cuando adquirió una participación del 75% en Fenix International Ltd., la compañía matriz de OnlyFans.

El crecimiento exponencial de OnlyFans

Bajo su dirección, la plataforma reorientó su modelo hacia el contenido para adultos y logró posicionarse como uno de los servicios digitales más populares entre creadores de este tipo de material, con un fuerte protagonismo de usuarios independientes por sobre las grandes productoras. Hacia finales de 2023, OnlyFans registraba ingresos superiores a los 6.600 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 20%.

Esta no fue su única incursión en la industria del contenido para adultos en internet. Radvinsky participó en un grupo que desarrolló sitios web vinculados al acceso a plataformas +18 y, en 2004, fundó MyFreeCams, un portal de transmisión de contenido adulto que incluso derivó en un conflicto legal con Microsoft.

De acuerdo con información de Bloomberg, el empresario mantuvo conversaciones para vender una participación del 60% de OnlyFans a una compañía con sede en San Francisco, una operación que habría valorado a la plataforma en aproximadamente 5.500 millones de dólares.

OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos más famosa de los últimos años.

En su perfil profesional de LinkedIn, se lo describe como un inversor de capital de riesgo, emprendedor tecnológico y filántropo, con interés en el desarrollo de plataformas emergentes de redes sociales. Además, se destaca que su firma ha invertido más de 3 millones de dólares desde 2018 en iniciativas de código abierto orientadas a impulsar el futuro de las redes sociales.

Más allá de su vínculo con OnlyFans y de la escasa información sobre su vida personal, también se lo reconoce por diversas acciones filantrópicas, especialmente enfocadas en la asistencia a pacientes con cáncer y el apoyo a investigaciones científicas. Asimismo, en 2022 donó 5 millones de dólares a Ucrania tras el inicio de la guerra con Rusia.

Radvinsky falleció este lunes a los 43 años. Al momento de su muerte, era propietario de OnlyFans y había acumulado una fortuna estimada en unos 7.800 millones de dólares.