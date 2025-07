Opens in new window

La cuarta temporada del “El Encargado” tiene fecha estimativa de estreno con un renovado elenco

El Encargado. Foto: Disney+

La serie protagonizada por Guillermo Francella, “El Encargado”, recibió varios premios a lo largo de estos años, como el Premio Platino, el Premio Produ, el Martín Fierro Latino, Rose d’Or Latino, New York Festival’s TV y Films Awards y Martín Fierro de Cine y Series.

Su historia, que hasta la temporada 3 giró en torno al encargado del edificio Eliseo Basurto, seguirá con una cuarta parte, la cual promete nuevas aventuras para Eliseo.

Junto a Francella, el elenco principal continuará con Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale. Además, participarán artistas invitados, entre los que destaca Arturo Puig.

Arturo Puig, actor

En una entrevista del 2024, Guillermo Francella hizo referencia a la producción de la tercera temporada de la serie: “Siempre prensé que ‘El Encargado’ hablaba de un universo más local, porque en el mundo esa figura no existe, no hay porteros... Pero la serie comenzó a viajar y donde pone el pie, genera algo. Desde España me están mandando comentarios y críticas de diarios y de radios; está explotando. En los Estados Unidos nos nominaron a los premios Emmy Internacional. O sea que, evidentemente, aunque la profesión no sea universal, algo fuerte pasa con la historia".

El Encargado temporada 4 también contará con Luis Brandoni, habiéndose grabado en locaciones de Pilar, Florencio Varela y el barrio porteño de Belgrano. El nuevo ciclo se estrenaría en el segundo semestre de 2025.

El Encargado, Guillermo Francella. Foto: X

El fenómeno de “El Encargado” y su impacto en el público

Desde su estreno, “El Encargado” se posicionó entre una de las series más populares de la plataforma, capturando la atención del público con su mezcla de comedia, intriga y crítica social.

La historia de Eliseo Basurto, un portero con estrategias tan insólitas como efectivas para sobrevivir en un edificio de lujo, abrió grandes debates y trascendió las fronteras de Argentina, logrando repercusión en otros países.

El Encargado. Foto: Disney+.

En ese sentido, la cuarta temporada despierta gran expectativa, y los fanáticos ya especulan sobre el futuro del personaje de Francella, cuya astucia y picardía continúan sorprendiendo en cada entrega.