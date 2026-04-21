Luis Puenzo. Foto: NA.

El reconocido director y guionista argentino Luis Puenzo, quien fue reconocido por ganar el primer Oscar para la Argentina con “La Historia Oficial”, murió este martes a los 80 años.

La noticia fue confirmada por Argentores. En los últimos años, el realizador se había mantenido alejado de la vida pública debido a problemas de salud.

“Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, reza el comunicado.

Quién es Luis Puenzo: la historia del cineasta argentino que falleció a los 80 años

Luis Puenzo fue un director de cine, guionista y productor argentino, reconocido a nivel internacional por haber dirigido La historia oficial, la primera película del país en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986.

Nació el 19 de febrero de 1946 en Buenos Aires y desarrolló una carrera muy influyente dentro del cine argentino. Su obra más famosa aborda el impacto de la última dictadura militar (1976-1983), especialmente el drama de los niños apropiados durante ese período. La película fue protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio.

Además de ese hito, Puenzo dirigió otras películas como Gringo viejo y La puta y la ballena, y también trabajó como productor en varios proyectos.

El director y guionista Luis Puenzo. Foto: produ.

Además de su rol como autor y realizador, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina, ya que, en 1994, participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas.

También fue uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004, mientras que, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

En los últimos años se había alejado de la vida pública por problemas de salud. Su legado es clave en la historia del cine argentino, tanto por su impacto artístico como por su compromiso con la memoria y los derechos humanos.