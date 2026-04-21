"Nada". Foto: Disney +.

Este martes se inhumaron los restos de Luis Brandoni en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Con tristeza, amigos y familiares lo despidieron del mismo modo que el público que lo acompañó durante más de 60 años de trayectoria artística.

Calificado como el “actor más argentino”, parecía que su último trabajo fílmico había si el rodaje de “Parque Lezama” a las órdenes de Juan José Campanella. Pero hoy se confirmó que habrá dos ocasiones más de verlo en acción con sendos estrenos que llegarán entre este año y el próximo, ambos de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat para Disney +.

Cuándo se estrenan las actuaciones póstumas de Luis Brandoni

Luis Brandoni y un cameo en “El encargado”

El 1 de mayo llegará la cuarta temporada de “El encargado”, donde Brandoni tiene un cameo, según le confiaron al diario español El País los cineastas. “Fuimos amigos de Beto en la última etapa de su vida. Para nosotros era un prócer como artista: había protagonizado las que nosotros consideramos que son las mejores películas argentinas de todos los tiempos. Lo vamos a recordar a partir de los trabajos que disfrutamos juntos, para nosotros es el último de una estirpe argentina”, revelaron.

"Parque Lezama". Foto: Marcos Ludevid / Netflix

Ellos consideran que lo ayudaron a rehabilitar su figura con el público. Lo tenían por un “demócrata” y “tipo honesto”, en producciones como “Mi obra maestra”, tras un período en el cual no trabajó por sus posturas políticas.

La segunda parte de “Nada” tendrá a Luis Brandoni

Además, Cohn y Duprat contaron que en septiembre del año pasado rodaron con Beto Brandoni la segunda parte de “Nada”, que llevará el título de “Todo”. La trama mantendrá el tono humorístico y reflexivo de la primera parte estrenada en 2023. “Nos dejó este último regalo que lo trasciende y lo hace aún más grande”, destacaron.

Esta continuación, tras el enfoque en la escasez y la soledad de la primera parte, explorará un contraste en la vida del crítico gastronómico Manuel Tamayo Prats (interpretado por Brandoni) relacionado con la abundancia. Además tendrá nueva escenografía: la historia cambia el escenario principal de Buenos Aires por Nueva York y marca el regreso de los protagonistas: la secuela retoma la historia de Prats y cuenta con la participación especial de Robert De Niro en su papel del amigo, escritor y narrador Vincent Parisi. Asimismo Majo Cabrera regresa en su papel de Antonia.

"Nada". Foto: Disney +.

Una vez más retomarán el estilo de comedia negra que satiriza con ironía y crueldad la idiosincrasia argentina, la burocracia, el mundo del arte contemporáneo y las relaciones de poder, utilizando personajes cínicos que manipulan su entorno. Se espera que llegue a la plataforma en este 2026.

De Niro y Brandoni, una amistad de varias décadas

Parte del éxito de “Nada” se debe la participación de Robert de Niro como narrador y traductor de la idiosincrasia argentina. Esta participación se concretó por la relación que estableció con Brandoni, fomentada por Lito Cruz, quien era amigo del estadounidense. El vínculo surgió a fines de los ‘80 de la manera más inesperada, y a pesar de la barrera idiomática que tuvieron en un principio, con el correr del tiempo compartieron muchas charlas.

Según contó Beto en una ocasión, “Lito fue a verlo a una obra de teatro, después le pidió los derechos, que por supuesto se lo cedieron y un día la puso en escena y lo invitó a verla en Buenos Aires. Así apareció Bobby aquí. A partir de ahí lo conocí y nos hemos visto en distintas oportunidades”, reveló el actor de “La Patagonia Rebelde”.

Luis Brandoni y Robert De Niro. Foto: NA

Y destacó el sorpresivo gesto que tuvo De Niro cuando grabó una película en Estados Unidos: “En 1986 fuimos a filmar la parte de ‘Made in Argentina’ que ocurría allá. Yo tenía una escena con un actor estadounidense que fue a cenar a un restaurante que era De Niro. Ahí le contó que estaba filmando con un tal Brandoni y Robert le pidió que me dijera que lo llamara. Al día siguiente vino a darme le mensaje y me comuniqué con él a través de una persona que hablaba inglés. Resulta que estábamos en vísperas de Nochebuena, era un 21 de diciembre, y él temía que yo pasara las fiestas solo, o con el equipo de producción. Así que quería invitarme a su casa, y fuimos con Marta (Bianchi) y una de mis hijas a su casa a pasar Nochebuena con él”, reveló.

Y remató: “Esas son cosas que le pasan a las familias de origen italiano, así que ahí surgió una relación y nos vimos muchas veces, de hecho la última vez que vino a Buenos Aires estuvo en mi casa. Y lo mejor es que el trabajo en ‘Nada’ fue su primera vez en televisión, porque hizo siempre cine”, finalizó el querido Brandoni en una entrevista televisiva antes del estreno de la primera parte de la serie que los reunió también laboralmente.