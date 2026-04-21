El director y guionista Luis Puenzo. Foto: produ.

Luis Puenzo murió a los 80 años y dejó un gran vacío en la cultura nacional. El icónico director y guionista argentino que escribió La Historia Oficial junto a Aída Bortnik perdió la vida este martes 21 de abril, la noticia fue dada a conocer por su entorno cercano y se supo qué le pasó.

El ambiente de la cultura nacional despidió a Luis Puenzo. Además de director, fue guionista y productor, su obra más emblemática, estrenada en 1985 y protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, aborda el drama de los desaparecidos durante la última dictadura militar, la apropiación de niños nacidos en cautiverio y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperarlos. El filme recibió el Oscar a la Mejor Película Extranjera y también fue reconocido con importantes premios internacionales, como en el Festival de Cannes y el Globo de Oro.

Murió Luis Puenzo a los 80 años: qué problema de salud tenía

El entorno personal de Luis Puenzo comunicó la noticia sobre su fallecimiento y si bien no se supo la razón de su deceso, se supo que el director y guionista argentino venía atravesando problemas de salud que lo mantuvieron hospitalizado.

Quién es Luis Puenzo: la historia del cineasta argentino que falleció a los 80 años

Luis Puenzo fue un director de cine, guionista y productor argentino, reconocido a nivel internacional por haber dirigido La historia oficial, la primera película del país en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986.

Nació el 19 de febrero de 1946 en Buenos Aires y desarrolló una carrera muy influyente dentro del cine argentino. Su obra más famosa aborda el impacto de la última dictadura militar (1976-1983), especialmente el drama de los niños apropiados durante ese período. La película fue protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio.

Además de ese hito, Puenzo dirigió otras películas como Gringo viejo y La puta y la ballena, y también trabajó como productor en varios proyectos. Además de su rol como autor y realizador, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina, ya que, en 1994, participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas.

Luis Puenzo. Foto: NA.

También fue uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004, mientras que, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

En los últimos años se había alejado de la vida pública por problemas de salud. Su legado es clave en la historia del cine argentino, tanto por su impacto artístico como por su compromiso con la memoria y los derechos humanos.