Cami Homs y José Sosa esperan su primer bebé juntos: la foto que confirma los rumores

Una imagen filtrada en redes sociales encendió las versiones sobre un posible embarazo de la modelo. Además, sus seguidores notaron cambios en su actitud y apariencia.

Cami Homs y José Sosa estarían esperando su primer hijo juntos. Foto: Instagram @camihoms

Cami Homs y José Sosa atraviesan un gran momento personal, y ahora un nuevo rumor vuelve a ponerlos en el foco mediático. Esta vez no se trata de una polémica ni de un evento de moda, sino de una posible noticia que sorprendió a todos: aseguran que la modelo estaría embarazada y que espera una nena.

La versión comenzó a ganar fuerza en redes sociales tras la difusión de una imagen de una supuesta fiesta de revelación de género. En la foto, que no tardó en viralizarse, se observa una decoración en tonos rosados junto al cartel “Baby”, lo que despertó múltiples especulaciones entre los seguidores de la influencer.

Cami Homs y José Sosa esperan su primer bebé juntos. Foto: Captura Instagram @lomaspopucom

Su bajo perfil reciente despertó aún más sospechas

En las últimas semanas, Cami se mostró mucho más discreta en sus redes, publicando imágenes con planos cerrados o vestida con prendas holgadas. Este detalle no pasó desapercibido y avivó aún más las sospechas de sus fans, quienes desde hace tiempo aseguran notar ciertos cambios físicos y de actitud en ella.

Por ahora, ni Cami ni José se pronunciaron públicamente sobre el tema, pero algunos portales afirman que su círculo más cercano ya estaría al tanto de la dulce espera, aunque la pareja habría decidido mantener el asunto en privado.

José Sosa y Cami Homs. Foto: Instagram @josesosa_23

No sería la primera vez que se habla de un posible embarazo de Homs. A fines de 2023 también circularon rumores similares que fueron rápidamente desmentidos por su mamá, Liliana Fontán. En ese entonces, la modelo tomó con humor la situación y lanzó: “Si me ven panza, es de gordura”, dejando claro que no estaba esperando un bebé.

Camila Homs reapareció en redes y reveló su problema de salud: “Me contagié hace 12 días”

Camila Homs preocupó a sus seguidores con una foto desde un consultorio médico, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud.

Minutos después, la modelo llevó tranquilidad a sus fanáticos al relatar lo que le sucede, debido a un virus que tiene hace 12 días.

Camila Homs reveló la situación de salud que atraviesa. Foto: NA.

“Muchos me preguntan sobre mi ojo. Así estoy hoy, después de 12 días del primer contagio”, explicó la influencer en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

“Me contagie también el otro, pero el virus es más leve que el primero. Es conjuntivitis viral y se toma su tiempo en irse”, explicó Cami.