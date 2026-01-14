José Sosa y Cami Homs. Foto: Redes sociales

Cami Homs, en la última etapa de su embarazo, habló de todo y respondió acerca de su sexualidad con José Sosa.

En una entrevista para el podcast de Érica Etter, se le consultó acerca de la “revolución hormonal” en las embarazadas. “Es realidad”, respondió la modelo.

Antes de dar un número, Homs aclaró que el embarazo avanzado cambia la dinámica: “Es realidad, pero ya me está costando un poco. No es lo mismo una panza de cinco o seis meses que de casi ocho”.

Luego reveló el dato que llamó la atención del público: “Hoy, un promedio, dos de siete. Eso en este último trimestre”.

José Sosa y Cami Homs. Foto: Instagram @josesosa_23

Se agranda la familia

Camila Homs espera una nena llamada Aitana, y confirmó que tiene fecha estimada de parto para el 29 de enero.

Ella ya es mamá de Francesca y Bautista, hijos que tuvo con Rodrigo De Paul, mientras que Sosa es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina.