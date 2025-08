Opens in new window

Outlander: cuál es el significado del nombre de la serie y por qué es tan importante

Es más que el título de la serie: representa la historia central. Entender este término permite adentrarse en los temas principales de la serie, como el desarraigo, el amor y la búsqueda de un lugar en un tiempo desconocido.

Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television

Es probable que muchos fans de la serie Outlander conozcan su nombre, pero no todos saben qué significa en español. Y su traducción no es un detalle menor: encierra un sentido profundo que atraviesa toda la historia, marcada por los viajes en el tiempo y un amor imposible de olvidar, como el de Jamie y Claire.

Outlander es una serie que atrapó a millones de personas con su combinación de romance, historia y fantasía. Basada en las novelas de Diana Gabaldon, narra la vida de Claire, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que, de forma inesperada, viaja en el tiempo y llega al siglo XVIII, donde conoce a Jamie Fraser.

Outlander, serie. Foto: Neil Davidson/Starz/Courtesy of Sony Pictures Television

¿Qué significa la palabra Outlander?

En ese sentido, el título cobra un significado clave: Outlander se traduce como “forastero” o “extranjero”, y refleja no solo la situación de Claire en una época que no le pertenece, sino también su condición en todos los planos: cultural, emocional y temporal.

Desde el primer capítulo, Claire encarna esa idea. Es una mujer del siglo XX que, de forma inexplicable, viaja en el tiempo y termina en el siglo XVIII en Escocia. Allí es una completa extraña: no pertenece a esa época, no entiende sus códigos, ni es parte de ese mundo. Pero también es una forastera emocional, cultural y simbólica, incluso cuando empieza a formar lazos con Jamie y los demás.

Outlander, serie. Foto: © 2016 Starz Entertainment, LLC

Además, a lo largo de la historia, otros personajes también viven ese sentimiento de ser “outlanders” en distintas formas. El título resume muy bien el tono de la serie: el desarraigo, la adaptación, el amor más allá del tiempo y la sensación de estar fuera de lugar en más de un sentido.

¿Qué significa “Forastero” en español?

Según la Real Academia Española (RAE), forastero es una “persona que ha llegado de fuera del lugar y no pertenece a él”. En español, forastero significa una persona que no es del lugar en el que se encuentra, alguien que viene de afuera, que no pertenece a ese entorno, ya sea por origen, cultura o costumbres.

Outlander, serie. Foto: Ed Miller / Starz/ Courtesy of Sony Pictures Television

También puede usarse de forma más simbólica para hablar de alguien que no encaja, que está fuera de su tiempo, contexto o grupo. Por eso es tan potente en Outlander: Claire no solo es extranjera geográficamente, sino también temporal y emocionalmente.