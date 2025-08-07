El triste mensaje de Pablo Lescano tras el trágico show en Colombia: “Chau Bogotá, me rompiste el corazón”

El líder de la banda de cumbia villera reconoció que se encuentra “muy triste por todo lo sucedido” y no dudó en compartir mensajes de sus fanáticos, quienes lamentaron que no pudiera presentarse en la capital colombiana.

Una persona murió en la previa de un recital de Damas Gratis en Bogotá, Colombia. Foto: NA.

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas tras una feroz batalla campal entre barrabravas de Independiente de Santa Fe y Millonarios, en la previa de un recital de Damas Gratis en Bogotá (Colombia).

El líder de la banda, Pablo Lescano, se expresó en sus redes sociales y se mostró muy conmovido por lo sucedido en la previa de su show musical: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”.

El mensaje de Pablo Lescano tras los incidentes en el show de Damas Gratis en Bogotá. Foto: Instagram @damasgratisok.

Lescano reconoció que se encuentra “muy triste por todo lo sucedido” y no dudó en compartir mensajes de sus fanáticos, quienes lamentaron que no pudiera presentarse en la capital colombiana.

El cantante argentino, quien no confirmó si el show será reprogramado, ya tiene previstos otros recitales en Estados Unidos. Estará el 7 de agosto en Miami, el 8 en Nueva York y el 9 en Virginia.

El contexto del trágico recital de Damas Gratis en Bogotá

El grupo argentino de cumbia villera tenía programada la última de las tres presentaciones en el Movistar Arena de Colombia, donde antes de que comenzara el show, se desató la violenta secuencia.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales muestran la brutal situación: los barrabravas comenzaron a discutir, después hubo golpes y, luego, se revolearon diferentes objetos.

Feroz batalla campal en el recital de Damas Gratis en Bogotá.

La intervención del personal de seguridad, superado en número y en furia por los violentos, fue insuficiente. La escena pronto se tiñó de tragedia: una persona murió y, al menos, cinco heridas de gravedad.

Las autoridades del establecimiento emitieron un comunicado en el que lamentaron lo sucedido y explicaron que suspendieron el recital por ”motivos de seguridad” y para “proteger a los asistentes y colaboradores”.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la muerte: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.