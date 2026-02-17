Lali, Cazzu y Damas Gratis en la Fiesta de la Manzana 2026:

Cazzu, Lali y Damas Gratis: los artistas que participarán en la Fiesta Nacional de la Manzana 2026. Foto: Redes sociales.

La ciudad de General Roca volverá a convertirse en el epicentro cultural y musical de la Patagonia con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana, que se desarrollará del 20 al 22 de febrero de 2026.

Con una grilla de alto impacto que incluye a Lali, Cazzu y Damas Gratis, el evento promete convocar a miles de personas en uno de los festivales más emblemáticos del país.

Fiesta Nacional de la Manzana 2026. Foto: Facebook / Roca Portal.

Fiesta Nacional de la Manzana 2026: la grilla completa de artistas

El escenario Mayor “Carlos Soria” recibirá a figuras de distintos géneros musicales. Además de los nombres centrales, se presentarán YSY-A, Neo Pistea y Emanero.

Como es tradición, también habrá participación de músicos y cuerpos de danza regionales en el escenario “Nuestros Artistas”. La combinación de pop, trap y cumbia consolida una propuesta diversa que busca atraer tanto a públicos jóvenes como a familias.

Sin embargo, la Fiesta de la Manzana no se limita a los recitales. El evento rinde homenaje a la producción frutícola del Alto Valle, motor económico de la región. Entre las actividades más esperadas figuran el Concurso del Peso de la Manzana, el Concurso de Embaladores y el reconocimiento a trabajadores del circuito productivo.

Fiesta Nacional de la Manzana 2026. Foto: Facebook / Fiesta Nacional de la Manzana.

Además, habrá un Mini-Circuito Productivo Infantil, paseo gastronómico, feria de emprendedores, parque de diversiones y competencias deportivas como el Tría Cross de la Manzana en el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

Entradas gratis y accesos preferenciales para la Fiesta Nacional de la Manzana 2026

La entrada general es gratuita y permite acceder al campo principal, espectáculos regionales y espacios recreativos. Sin embargo, quienes deseen una ubicación preferencial podrán optar por dos modalidades:

Acceso Full (incluye super campo y estacionamiento cercano)

Viernes 20: Campo $40.000 – Tribuna $20.000.

Sábado 21: Campo $40.000 – Tribuna $20.000.

Domingo 22: Campo $50.000 – Tribuna $25.000.

Acceso Plus (super campo y tribunas)

Viernes 20: $45.000.

Sábado 21: $45.000.

Domingo 22: $55.000.

Fiesta Nacional de la Manzana 2026. Foto: generalroca.com.ar

Cómo comprar las entradas para la Fiesta de la Manzana 2026

Los accesos preferenciales pueden adquirirse en las Cajas Municipales de lunes a viernes de 8 a 12 horas, con opciones de pago en efectivo, débito o crédito, y cuotas sin interés con Banco Patagonia.

También se pueden comprar por teléfono o de manera online a través del sitio oficial del municipio, validando CUIL y datos personales. Tras completar el pago con tarjeta o Mercado Pago, las entradas se envían por correo electrónico.