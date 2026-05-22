Klan recordó el peso de ganar la Red Bull y analizó el fenómeno del Quinto Escalón en Las 26 del 26:

El rapero analizó su trayectoria en el mundo del freestyle. Foto: Canal 26

El rapero Lucas Matías Santo, consagrado bajo el pseudónimo de Klan, analizó el presente del movimiento y repasó los hitos de su carrera en una entrevista exclusiva con Tin Insaurralde en el ciclo Las 26 del 26. El experimentado rapero reflexionó sobre la metamorfosis que sufrió la disciplina desde sus inicios marginales hasta convertirse en un fenómeno de masas y al evaluar los factores que aceleraron la masificación de las batallas de rap en toda la región, no dudó en ponderar la mística del Quinto Escalón, la mítica competencia que funcionó como semillero en el Parque Rivadavia ubicado en el barrio porteño de Caballito.

El referente de la escena callejera recordó además el quiebre emocional y profesional que significó coronarse campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en la edición 2021, consagración que le había resultado esquiva durante años de persistencia. El oriundo de la zona sur del conurbano describió el desahogo personal que experimentó en aquella jornada de gloria y confesó que “cuando gané la Red Bull sentí que me había sacado un peso de encima”.

Además, Klan planteó un retorno a la esencia del movimiento como el único camino viable para garantizar el recambio generacional y advirtió que “la vuelta a las plazas es necesaria para que vuelva a emerger la cultura de las batallas”.

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.