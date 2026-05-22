Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

Mirtha Legrand continúa al frente de su histórico programa a través de El Trece, donde cada emisión recibe invitados del mundo de la política, el espectáculo, el deporte y la cultura. Actualmente, La Noche de Mirtha se emite los sábados por la noche y sigue siendo uno de los programas más comentados de la televisión argentina y las redes sociales.

“La Chiqui”, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, cumplirá 100 años el próximo 23 de febrero de 2027. La histórica conductora nació en 1927 en la ciudad santafesina de Villa Cañás y continúa al frente de su programa en la pantalla de El Trece, convirtiéndose en una de las conductoras en actividad más longevas del mundo.

La actualidad de Mirtha Legrand en la televisión

A poco de cumplir un siglo de vida, continúa trabajando activamente. En febrero de este año celebró sus 99 años rodeada de familiares y amigos y expresó públicamente su deseo de convertirse en centenaria. “Quiero ser centenaria”, dijo durante los festejos de cumpleaños.

Mirtha Legrand fue reconocida en los Martín Fierro. Foto: NA

La carrera de Mirtha Legrand: una leyenda de la televisión argentina

La carrera de Mirtha comenzó en el cine durante la década del 40, donde rápidamente se convirtió en una de las grandes estrellas de la época dorada del cine argentino. Sin embargo, fue en televisión donde consolidó su lugar como ícono popular. En 1968 debutó con Almorzando con Mirtha Legrand, un formato que revolucionó las entrevistas en la televisión argentina y marcó un antes y un después en el medio.

Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli

Con el paso de los años, la conductora se transformó en una figura central de la cultura popular. Por su famosa mesa pasaron presidentes, artistas, deportistas y personalidades de todos los ámbitos.

Con casi 70 años de trayectoria en pantalla, Mirtha Legrand es considerada una de las grandes leyendas de la televisión hispana. Su permanencia en el aire atravesó generaciones, cambios políticos, transformaciones tecnológicas y distintas etapas de la televisión argentina.

Cuenta regresiva para los 100 años de Mirtha Legrand.

El secreto de Mirtha para mantenerse activa a los 99 años

En distintas entrevistas, la conductora contó algunos de sus hábitos cotidianos. Según reveló en su programa, duerme entre siete y ocho horas, no consume alcohol y aseguró que el trabajo es una de las claves de su vitalidad. “Me da salud”, comentó recientemente en televisión. Mientras se acerca el histórico cumpleaños número 100, Mirtha continúa siendo una de las figuras más reconocidas, influyentes y queridas del espectáculo nacional.