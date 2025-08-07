Violencia en un show de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos tras enfrentamientos entre hinchadas locales

La banda liderada por Pablo Lescano no pudo presentarse en Bogotá por los hechos violentos que se desarrollaron adentro del estadio, que también se extendieron a las afueras.

Pablo Lescano de Damas Gratis. Foto: Instagram

Un violento escándalo se desató en el show que Damas Gratis tenía pactado en Bogotá, Colombia. En el marco de una gira por dicho país, la banda liderada por Pablo Lescano no alcanzó a subirse al escenario por fuertes incidentes entre el público, que incluyó la muerte de una persona y otros cinco heridos.

Damas Gratis brindó dos shows en Colombia y este miércoles tenía que realizar la tercera y última presentación allí, aunque todo se tornó trágico. Dos grupos de personas se enfrentaron en el interior del sitio donde iba a darse el recital, por lo que finalmente se suspendió.

Violencia en la previa del show de Damas Gratis en Colombia. Video: X.

Algunos videos en redes sociales mostraron la violenta situación, que tuvo una fuerte pelea con golpes y lanzamientos de objetos. Según se conoció poco después, el enfrentamiento fue llevado adelante por facciones de dos hinchadas de fútbol local.

La decisión de suspender el show estuvo en manos del establecimiento y la organización del evento, que publicaron un comunicado en el que mencionaron que “por motivos de seguridad”, se buscó “proteger a los asistentes y colaboradores”, además de darles la posibilidad a “las autoridades” que “pudieran intervenir y recuperar el orden”.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, informó después que los conflictos no culminaron dentro del estadio. En las afueras del recinto, se registró un muerto y cinco heridos, todos de arma blanca.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió en una publicación en sus redes sociales.

Pablo Lescano, por su parte, también escribió algo en sus redes sociales. “Chau, Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, publicó a través de una historia en Instagram.

El mensaje de Pablo Lescano tras los incidentes en el show de Damas Gratis en Colombia. Foto: Instagram

Además, el líder de Damas Gratis compartió distintos mensajes que le enviaron, donde lamentaban lo ocurrido “por unos pocos”, que afectó el desarrollo correcto del show.

La Policía Metropolitana de Bogotá también lanzó un comunicado, en donde mencionaron que “en la parte interna, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”.

“Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlarla situación y permitir la salida de los asistentes. En estos momentos tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en distintos centros asistenciales”, sumaron.