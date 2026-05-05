Confirmaron que muerieron 9 de los 14 trabajadores atrapados en una mina tras una explosión. Foto: EFE.

Las autoridades de Colombia informaron este martes la muerte de nueve de los 15 trabajadores que habían quedado atrapados tras una explosión ocurrida el lunes en una mina de carbón ubicada en el municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, en la zona central del país.

“La Agencia Nacional de Minería (ANM) informa a la opinión pública que, tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa, en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., se confirma el fallecimiento de nueve personas”, expresa el comunicado oficial.

De acuerdo con la ANM, el siniestro -provocado por una explosión dentro de la mina- afectó a un total de 15 trabajadores. Seis de ellos lograron ser rescatados con vida y fueron derivados al hospital regional de la cercana localidad de Ubaté, donde permanecen bajo atención médica.

Las labores de rescate en la mina La Ciscuda, en Colombia. Foto: EFE.

El organismo también indicó que el yacimiento había sido inspeccionado el pasado 9 de abril mediante una visita técnica, en la que se realizaron observaciones y sugerencias destinadas a mejorar las condiciones de seguridad.

Los motivos del accidente en la mina La Ciscuda

Las autoridades atribuyeron el accidente a la acumulación de gases en un entorno subterráneo de alta peligrosidad.

La gravedad del accidente activó de inmediato un operativo conjunto con equipos de rescate minero, bomberos y organismos de emergencia, que desplegaron ambulancias y recursos especializados en la zona.

Las labores se realizaron bajo coordinación interinstitucional y supervisión del comité local de gestión del riesgo. En paralelo, la Alcaldía de Sutatausa expresó su pesar por la tragedia, envió condolencias a las familias de las víctimas y destacó el trabajo de los equipos de rescate.

Equipos de rescate en la mina de carbón de Sitatausa. Foto: X/@SputnikMundo

El hecho reavivó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en la mina, que ya había sido inspeccionada semanas antes. En esa revisión se habían emitido recomendaciones para reducir riesgos, especialmente por la acumulación de gases como el metano, mejorar la ventilación y reforzar los controles para prevenir explosiones.

El accidente ocurrió a gran profundidad y obligó a extremar las precauciones durante el operativo, debido a la presencia de gases y polvo de carbón, lo que mantuvo en alerta a los equipos de rescate mientras avanzaban las tareas en el lugar.