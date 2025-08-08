El impactante cambio de Furia de Gran Hermano tras un nuevo retoque estético: qué fue lo que se hizo

La ex participante de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores con un cambio radical en su rostro. Después de retocar su nariz, ahora se sometió a un nuevo procedimiento que transformó completamente su imagen.

Furia de Gran Hermano. Foto: Instagram @furiascaglione

Juliana “Furia” Scaglione, una de las figuras más explosivas y recordadas de la edición 2024 de Gran Hermano Argentina, volvió a ser noticia en redes sociales. Esta vez, no fue por alguna polémica o declaración filosa, sino por un radical cambio de look que dejó a más de uno con la boca abierta.

De la casa más famosa a los retoques estéticos

Furia se hizo conocida por su fuerte carácter, su estilo frontal y su manera de jugar dentro del reality más visto del país. Su nombre resonó fuerte durante todo el programa, y fuera de la casa siguió captando la atención del público.

Furia de Gran Hermano. Foto: Instagram @furiascaglione

Ahora, volvió a estar en el centro de la escena al mostrar su nuevo aspecto. A través de sus redes sociales, compartió un video donde se la ve con el rostro visiblemente transformado, con unos labios mucho más voluminosos.

El video que sorprendió a sus seguidores

El cambio no pasó desapercibido. Aunque no es la primera vez que Juliana se somete a procedimientos estéticos —meses atrás se había operado la nariz—, esta vez el resultado fue más notorio. Muchos fanáticos se mostraron sorprendidos, y en los comentarios surgieron todo tipo de teorías, incluso la posibilidad de que se tratara de un “bait” para generar repercusión.

Como es habitual en ella, Furia no dudó en mostrar con orgullo el resultado, reafirmando que no le preocupa el qué dirán. Lejos de buscar aprobación, la exhermanita sigue marcando su propio camino, sin pedir permiso y siempre dando que hablar.

Furia en Gran Hermano: personalidad explosiva y un paso que no pasó desapercibido

Furia se ganó un lugar destacado en Gran Hermano Argentina gracias a su carácter intenso y su forma directa de expresarse. Desde el inicio del reality, su personalidad fuerte y su estilo sin filtro hicieron que fuera una de las participantes más comentadas y polémicas. No solo se mostró como una competidora aguerrida, sino también como alguien auténtica que no teme mostrar sus emociones.

Su paso por el programa la proyectó a la fama, y desde entonces su vida pública ha estado marcada por decisiones que siempre generan repercusión. Ahora, con este nuevo cambio estético, vuelve a captar la atención y a poner en boca de todos su imagen y su actitud desafiante.