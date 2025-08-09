Qué se sabe de la salud de Nicolás Vázquez tras cancelar funciones de “Rocky” por una dolorosa lesión: “Se volvió insoportable”

El actor se sinceró en sus redes sociales y pidió disculpas luego de cancelar una serie de actuaciones por su malestar físico.

Nico Vázquez en "Rocky" Foto: Instagram

Nicolás Vázquez atraviesa un delicado momento personal, semanas después de separarse de Gimena Accardi. El actor tuvo que reprogramar algunas funciones de “Rocky” que estaban pactadas para este fin de semana, producto de una lesión que sufrió durante una de las presentaciones.

El actor emitió un comunicado acerca de su estado de salud, donde explicó que no es nuevo este malestar, aunque esta vez ya no puede seguir trabajando con normalidad.

Nico Vázquez en "Rocky" Foto: Instagram

“Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable”, indicó sobre la complicación muscular que tuvo durante una de las funciones. Nico Vázquez tiene un desgarro en el músculo piramidal, por lo que debe parar sus actuaciones por algunos días.

“Hay que ser sabio y escuchar el cuerpo”, aclaró el protagonista de “Rocky”. Finalmente, todas las funciones de este fin de semana pasarán a los últimos días de septiembre, con las mismas ubicaciones conseguidas previamente.

“Siempre doy todo hasta último momento, pero estos días era muy difícil seguir así. Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene”, siguió en su descargo.

El comunicado de Nico Vázquez tras cancelar funciones de Rocky. Foto: Instagram

Y se refirió a las personas que viajan desde otros lugares para ver la obra: “Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana”.

Gimena Accardi reveló quién tomó la decisión de separarse en su relación con Nicolás Vázquez

Después de anunciar su separación, la pareja tuvo palabras agradables entre ellos. De todos modos, Accardi fue consultada acerca de la persona que tomó la decisión de separar sus caminos.

La actriz se sinceró en conversación con un programa de América: “La decisión de separarnos fue de los dos. Fue en equipo. Un 50% y un 50%”.

Nico Vázquez y Gime Accardi Foto: Instagram

Además, recordó el viaje que realizó a España apenas se confirmó la ruptura: “El viaje estuvo bien. Esto es un minuto a minuto. Paso a paso. Estoy como cualquiera que esté atravesando una separación”.

Y remarcó los buenos términos en los que terminó su pareja con Nicolás Vázquez: “Con Nico re hablamos. Hay un montón de cosas para charlar todavía, un montón de cosas para organizar”.