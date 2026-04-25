Noche de Cúpulas en el Palacio Raggio de Vicente López: un viaje a París con la música de Amélie y espíritu francés
La iniciativa invita a redescubrir espacios arquitectónicos emblemáticos desde una perspectiva artística. El corazón de la noche será un homenaje a Amélie, la icónica película que conquistó al mundo con su estética y sensibilidad.
Si estás buscando una salida distinta en Buenos Aires, de esas que combinan cultura, estética y una cuota de fantasía, hay un plan que se destaca por su originalidad: una noche donde la música, la arquitectura y el espíritu parisino se encuentran bajo una cúpula iluminada.
Una noche parisina en Vicente López: música y arquitectura en el Palacio Raggio
A pocos minutos de la ciudad, en Vicente López, se alza el Palacio Raggio, una joya de estilo neoclásico francés que parece detenida en el tiempo. Este edificio, hoy también reconvertido en museo, será escenario de una experiencia única este sábado 25 de abril.
La propuesta forma parte del ciclo “Noche de Cúpulas”, una iniciativa que invita a redescubrir espacios arquitectónicos emblemáticos desde una perspectiva artística.
En esta edición, el palacio se transforma en un rincón de París: su cúpula se ilumina al ritmo de melodías francesas mientras el público disfruta de música en vivo y una copa de espumante.
Amélie en vivo: un viaje sensorial con la música de Yann Tiersen
El corazón de la noche será un homenaje a Amélie, la icónica película que conquistó al mundo con su estética y sensibilidad. La banda sonora compuesta por Yann Tiersen cobra vida en un concierto íntimo a cargo de la Orquesta Merienda Amélie.
Entre chanson, folk francés y sonidos minimalistas, el espectáculo propone un recorrido sensorial que transporta al espectador desde los tejados parisinos hasta los elegantes salones del palacio. La experiencia se completa con una performance poética de Fabiana Rey y una original “lectura oracular” acompañada por burbujas de champagne, sumando un toque teatral y lúdico.
La velada incluye el concierto en vivo, una copa de vino o espumante y un bocado especial, en un entorno donde cada detalle está pensado para construir una atmósfera envolvente.
Para quienes buscan algo más que una salida tradicional, esta propuesta reúne todos los ingredientes: un espacio imponente, música evocadora, arte en vivo y una narrativa que invita a viajar sin salir del conurbano bonaerense. Una noche diferente, con acento francés, en pleno Buenos Aires.
Detalles del evento en el Palacio Raggio
- Días y horarios: sábado 25 de abril (17:00, 19:00 y 21:00 horas) y domingo 26 de abril (16:30, 18:30 y 20:30)
- Dirección: Gaspar Campos 861, Vicente López
- Precio de las entradas: desde $55.000
¿Cómo llegar al Palacio Raggio?
En tren (la opción más práctica)
- Tomá el tren Mitre (ramal Retiro–Tigre)
- Bajate en la estación Vicente López
- Caminá tres cuadras por la calle Melo y media cuadra por Gaspar Campos
En total, desde el centro porteño tardás unos 25–35 minutos + caminata corta.
En colectivo
- Líneas: 59, 60, 130, 19, 21, 71, 128, 29, 161, 168
- Bajas en Av. Maipú al 900 (esquina Melo) o zonas cercanas a Libertador
- Luego caminás entre 3 y 5 cuadras hasta el Palacio
En auto
- Tomá Av. del Libertador hacia zona norte
- Girá hacia el centro de Vicente López (zona Melo / Gaspar Campos)
- El Palacio está sobre la barranca, en un entorno residencial
Tiempo estimado: 15 a 25 minutos, dependiendo del tránsito.