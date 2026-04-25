Noche de Cúpulas en el Palacio Raggio de Vicente López:

El universo sonoro de Amélie, la película de 2001 que se vuelve un concierto íntimo. Foto: Instagram @nochedecupulas

Si estás buscando una salida distinta en Buenos Aires, de esas que combinan cultura, estética y una cuota de fantasía, hay un plan que se destaca por su originalidad: una noche donde la música, la arquitectura y el espíritu parisino se encuentran bajo una cúpula iluminada.

Una noche parisina en Vicente López: música y arquitectura en el Palacio Raggio

A pocos minutos de la ciudad, en Vicente López, se alza el Palacio Raggio, una joya de estilo neoclásico francés que parece detenida en el tiempo. Este edificio, hoy también reconvertido en museo, será escenario de una experiencia única este sábado 25 de abril.

El interior del Palacio Raggio fue reconvertido en un museo, donde se llevará a cabo la experiencia cultural y musical. Foto: Instagram @museoraggio

La propuesta forma parte del ciclo “Noche de Cúpulas”, una iniciativa que invita a redescubrir espacios arquitectónicos emblemáticos desde una perspectiva artística.

En esta edición, el palacio se transforma en un rincón de París: su cúpula se ilumina al ritmo de melodías francesas mientras el público disfruta de música en vivo y una copa de espumante.

Amélie en vivo: un viaje sensorial con la música de Yann Tiersen

El corazón de la noche será un homenaje a Amélie, la icónica película que conquistó al mundo con su estética y sensibilidad. La banda sonora compuesta por Yann Tiersen cobra vida en un concierto íntimo a cargo de la Orquesta Merienda Amélie.

Entre chanson, folk francés y sonidos minimalistas, el espectáculo propone un recorrido sensorial que transporta al espectador desde los tejados parisinos hasta los elegantes salones del palacio. La experiencia se completa con una performance poética de Fabiana Rey y una original “lectura oracular” acompañada por burbujas de champagne, sumando un toque teatral y lúdico.

El corazón de la noche será un homenaje a Amélie, la icónica película que conquistó al mundo con su estética. Foto: Instagram @nochedecupulas

La velada incluye el concierto en vivo, una copa de vino o espumante y un bocado especial, en un entorno donde cada detalle está pensado para construir una atmósfera envolvente.

Para quienes buscan algo más que una salida tradicional, esta propuesta reúne todos los ingredientes: un espacio imponente, música evocadora, arte en vivo y una narrativa que invita a viajar sin salir del conurbano bonaerense. Una noche diferente, con acento francés, en pleno Buenos Aires.

Detalles del evento en el Palacio Raggio

Días y horarios : sábado 25 de abril (17:00, 19:00 y 21:00 horas) y domingo 26 de abril (16:30, 18:30 y 20:30)

Dirección : Gaspar Campos 861, Vicente López

Precio de las entradas: desde $55.000

El Palacio Raggio se encuentra en Gaspar Campos 861, Vicente López. Foto: Instagram @museoraggio

¿Cómo llegar al Palacio Raggio?

En tren (la opción más práctica)

Tomá el tren Mitre (ramal Retiro–Tigre)

Bajate en la estación Vicente López

Caminá tres cuadras por la calle Melo y media cuadra por Gaspar Campos

En total, desde el centro porteño tardás unos 25–35 minutos + caminata corta.

En colectivo

Líneas : 59, 60, 130, 19, 21, 71, 128, 29, 161, 168

Bajas en Av. Maipú al 900 (esquina Melo) o zonas cercanas a Libertador

Luego caminás entre 3 y 5 cuadras hasta el Palacio

En auto

Tomá Av. del Libertador hacia zona norte

Girá hacia el centro de Vicente López (zona Melo / Gaspar Campos)

El Palacio está sobre la barranca, en un entorno residencial

Tiempo estimado: 15 a 25 minutos, dependiendo del tránsito.