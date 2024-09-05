Nico Vázquez protagonizará “Rocky” en el teatro: las primeras fotos de su impactante cambio físico

El actor protagonizará el espectáculo basado en la legendaria película de Sylvester Stallone. Llegará en junio de 2025 al Lola Membrives.

Nicolás Vázquez en el rol de Rocky Balboa.

Nico Vázquez cumplirá uno de sus sueños personales: tras el éxito de Tootsie, el actor interpretará en 2025 a Rocky Balboa en el teatro Lola Membrives.

La obra llegará al teatro en junio del año próximo y no se centrará específicamente en el boxeo, sino que contará una historia de resilencia, amor y superación.

El actor compartió el flyer del espectáculo, donde se lo puede ver caracterizado como el legendario boxeador.

La palabra del actor sobre su nuevo personaje

“Gracias Sylvester Stallone por crear a Rocky, un personaje que ha tocado el corazón de millones. Nos has mostrado que la verdadera grandeza no está en ganar, sino en la lucha, el esfuerzo y el amor incondicional que nos impulsa”, escribió Nico Vázquez en Instagram para anunciar que interpretará al personaje en un nuevo espectáculo.





“Lo que conseguiste con Rocky va más allá del cine: es una inspiración de vida. Tu legado sigue contagiando esperanza y fortaleza a quienes necesitan creer que con corazón todo es posible. Gracias por darnos a Rocky y por recordarnos que nunca debemos rendirnos”, expresó el actor, feliz por poder ponerle la piel a este personaje.

“El que me conoce sabe lo que significa para mí este personaje y su historia”, concluyó en su publicación.