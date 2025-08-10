Asesinos seriales y un viaje en tren muy agitado: Brad Pitt llegó al streaming con una de sus películas más vistas

Se trata de uno de los estrenos más esperados para este domingo, con la renovación del catálogo para el cierre del fin de semana.

Tren Bala, película. Foto: Netflix.

“Tren Bala” (“Bullet Train”), protagonizada por Brad Pitt, fue lanzada en el 2022 y se convirtió en una de las películas de acción y comedia más vistas del streaming.

Aaron Taylor-Johnson y Brad Pitt en Tren Bala. Foto: NA.

De qué trata “Tren Bala”

“Tren Bala” se trata de un viaje agitado a bordo del tren más rápido del mundo, donde un grupo de asesinos con misiones aparentemente desconectadas descubren que sus destinos están entrelazados.

La historia sigue a Ladybug (Brad Pitt), un asesino con mala suerte que intenta cambiar su karma y llevar una vida más tranquila. Su terapeuta le ha recomendado que aborde sus misiones de forma más pacífica.

Sin embargo, su última asignación, que parece sencilla —recuperar un maletín— lo sube a un tren bala que viaja de Tokio a Morioka.

Una vez a bordo, Ladybug se encuentra con una serie de adversarios mortales, todos asesinos profesionales con sus propias agendas y conexiones inesperadas con el misterioso maletín y entre sí.

A medida que el tren avanza a toda velocidad, el caos se desata. Ladybug debe sortear a personajes excéntricos y letales como el “Príncipe” (Joey King), una joven asesina que manipula a todos; el dúo de hermanos “Limón” (Brian Tyree Henry) y “Mandarina” (Aaron Taylor-Johnson), con métodos brutales pero una extraña brújula moral; y “El Lobo” (Bad Bunny), un asesino mexicano.

Todos están conectados de alguna forma con un misterioso jefe de la mafia japonesa conocido como “La Muerte Blanca” (Michael Shannon).

Tren Bala, película. Foto: Netflix.

Elenco de “Tren Bala”