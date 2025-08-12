La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes interpretarán a la diva y la artista que se bajó

El proyecto recorrerá la vida de la diva argentina dividida en tres etapas, cada una interpretada por una actriz diferente. Los detalles.

Moria Casán. Foto: NA.

Al igual que otras importantes figuras de la historia política y social argentina, Moria Casán tendrá su biopic en Netflix y ya se sabe quiénes son las actrices que formarán parte del proyecto.

La propia Cecilia Roth fue la encargada de revelar detalles en el stream Ángel Responde (Bondi Live). Allí, la reconocida actriz confirmó que asumirá el desafío de personificar a la exvedette en la etapa más reciente, retratando su presente y los últimos capítulos de su historia. “Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, dijo Roth y admitió que la considera “encantadora e inteligente”.

Cecilia Roth. Foto: Instagram/ @ceciroth.

en el marco de la entrevista, también confirmó a su colega y compañera Griselda Siciliani, qué hará la segunda etapa.

Griselda Siciliani

Respecto a la parte de la juventud de la diva, aseguró que querían a Lali pero que la artista, que se encuentra grabando “La Voz” y en gira con su nuevo disco, tuvo que rechazar la propuesta por falta de tiempo: “En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, contó Roth.

“Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One”, fue la icónica frase que utilizó la plataforma para anunciar la serie biográfica sobre la diva.

La publicación fue compartida en la cuenta oficial de X, CheNetflix y acompañó otra frase: “Se viene la serie de ficción inspirada en la vida de La One, amores”, generando gran revuelo en redes sociales.