Outlander: cuándo y a qué hora se estrena el próximo capítulo de Blood of My Blood en Argentina
Luego del estreno de los dos primeros capítulos de Outlander: Blood of My Blood, los fanáticos de la serie no bajan la euforia y piden indagar más en la historia sobre los padres de Jamie y Claire, con romances atravesados por guerras, secretos y viajes en el tiempo.
Cabe señalar que la producción se centra en estas dos historias de amor paralelas ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes: las Tierras Altas escocesas de principios del siglo XVIII, con Ellen MacKenzie y Brian Fraser como protagonistas; y la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, siguiendo los pasos de Julia Moriston y Henry Beauchamp.
¿Cuándo y a qué hora se estrena el próximo capítulo de Outlander: Blood of My Blood?
“School of the Moon”, el episodio 3 de Outlander: Blood of My Blood se estrena el viernes 15 de agosto en Estados Unidos, mientras que en Argentina y América Latina estará disponible el sábado 16 a partir de las 5 am (hora argentina).
Cabe señalar que la serie podrá verse a través de Disney+, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada.
Fecha de estreno de cada episodio de Outlander: Blood of My Blood en Argentina
- Episodio 1: Providence: 9 de agosto de 2025
- Episodio 2: S.W.A.K. (Sealed with a Kiss): 9 de agosto de 2025
- Episodio 3: School of the Moon: 16 de agosto de 2025
- Episodio 4: A Soldier’s Heart: 23 de agosto de 2025
- Episodio 5: Neefire: 30 de agosto de 2025
- Episodio 6: Birthright: 13 de septiembre de 2025
- Episodio 7: Luceo Non Uro: 20 de septiembre de 2025
- Episodio 8: A Virtuous Woman: 27 de septiembre de 2025
- Episodio 9: Braemar: 4 de octubre de 2025
- Episodio 10: Something Borrowed: 11 de octubre de 2025