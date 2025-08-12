Outlander: cuándo y a qué hora se estrena el próximo capítulo de Blood of My Blood en Argentina

Los fanáticos de la serie no bajan la euforia tras los dos primeros episodios y piden indagar más en la historia sobre los padres de Jamie y Claire.

Outlander: Blood of My Blood. Fotos: Starz

Luego del estreno de los dos primeros capítulos de Outlander: Blood of My Blood, los fanáticos de la serie no bajan la euforia y piden indagar más en la historia sobre los padres de Jamie y Claire, con romances atravesados por guerras, secretos y viajes en el tiempo.

Cabe señalar que la producción se centra en estas dos historias de amor paralelas ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes: las Tierras Altas escocesas de principios del siglo XVIII, con Ellen MacKenzie y Brian Fraser como protagonistas; y la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, siguiendo los pasos de Julia Moriston y Henry Beauchamp.

Trailer oficial de Blood of My Blood. Video STARZ

¿Cuándo y a qué hora se estrena el próximo capítulo de Outlander: Blood of My Blood?

“School of the Moon”, el episodio 3 de Outlander: Blood of My Blood se estrena el viernes 15 de agosto en Estados Unidos, mientras que en Argentina y América Latina estará disponible el sábado 16 a partir de las 5 am (hora argentina).

Cabe señalar que la serie podrá verse a través de Disney+, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada.

Blood of my Blood Foto: Starz

Fecha de estreno de cada episodio de Outlander: Blood of My Blood en Argentina