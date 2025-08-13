Después de Blood of my Blood: cuándo se estrena la octava y última temporada de Outlander

Con el estreno de su precuela, los fanáticos esperan con ansias el desenlace definitivo de la historia de amor entre Claire y Jamie.

Luego del estreno de Blood of My Blood, precuela de Outlander, los fanáticos de la serie no bajan la euforia y se preguntan cuándo se estrenará la octava y última temporada que narra la historia de amor de Jamie y Claire.

Actualmente, la producción que se emite cada fin de semana en Disney+, se centra en estas dos historias de amor paralelas ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes: las Tierras Altas escocesas de principios del siglo XVIII, con Ellen MacKenzie y Brian Fraser como protagonistas; y la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, siguiendo los pasos de Julia Moriston y Henry Beauchamp.

¿Cuándo se estrena la octava temporada de Outlander?

Basada en las novelas de Diana Gabaldon, la serie conquistó a millones de seguidores alrededor del mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural que mezcla viajes en el tiempo, conflictos históricos y una conexión inquebrantable entre sus protagonistas. Ahora, con el desenlace a la vista, los fanáticos se preparan para descubrir el destino final de Jamie y Claire mientras luchan por mantener unida a su familia en medio de guerras y saltos temporales.

Outlander concluirá su trama con la temporada 8 y lo hará a principios del 2026 con sus entregas finales. Una serie de 10 capítulos que prometen no decepcionar a nadie y que cerrarán con broche de oro la historia.

Durante la Comic-Con de San Diego, en Estados Unidos, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar del avance exclusivo de la última temporada. El tráiler comienza con un recorrido nostálgico por los momentos más emblemáticos de la serie: escenas de amor, batallas épicas y giros argumentales marcados por el viaje en el tiempo. Sin embargo, el tono cambia cuando Jamie aparece leyendo un libro del futuro que sugiere una guerra inminente en la que él mismo estaría destinado a morir.

El evento también incluyó una emotiva interpretación en vivo de “The Skye Boat Song.”, el tema principal de la serie, a cargo de Raya Yarbrough. Acompañada por gaiteros, la versión de concierto fue una celebración musical que unió a fans y elenco en una despedida simbólica.

Para los fanáticos que esperan impacientes, compartimos el cronograma de estreno de los próximos episodios de Blood of my Blood.

Fecha de estreno de cada episodio de Outlander: Blood of My Blood en Argentina