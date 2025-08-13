Claudio Contardi fue declarado culpable: el ex de Julieta Prandi recibió una pena de 19 años de prisión

La denuncia que presentó la modelo en 2015 terminó en una causa por “abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas”.

Claudio Contardi y Julieta Prandi. Foto: NA

El juicio que inició Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, tuvo su veredicto final este miércoles. Luego de más de cinco años de presentada la denuncia, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana ordenó 19 años de prisión para el empresario gastronómico por abuso sexual agravado y violencia de género, y también se ordenó la inmediata detención, por lo que se retiró inmediatamente del Tribunal.

Por otro lado, Julieta Prandi llegó con su abogado Fernando Burlando y su actual pareja Emanuel Ortega, pero aún no brindó declaraciones.

Respecto al abogado de Contardi, Claudio Nitzcamer, se confirmó que no va a seguir siendo el defensor del condenado.

Las declaraciones de Fernando Burlando, abogado de Julieta Prandi

Luego del veredicto final, Fernando Burlando brindó declaraciones a la presa y dijo que Julieta “se topó con la noticia de manera tardía, veníamos escuchándola”. “Es un impacto emocional muy fuerte la noticia, viene peleando hace muchos años”, agregó.

Respecto a la apelación, explicó: “Vamos a esperar los fundamentos y veremos qué actitud tomar. Es una sanción muy dura. La vida, la sociedad, su personalidad y sus actitudes no lo ayudan ni para conseguir abogado”.

Sobre el fallo, Burlando dijo que “es una condena ajustada a lo que evaluó el tribunal. Es correcto pero solicitamos una condena de 50 años por la reiteración de los abusos”.

Julieta Prandi y Fernando Burlando tras el veredicto final contra Claudio Contardi. Foto: NA.

La denuncia de Julieta Prandi contra su ex, Claudio Contardi

La denuncia que presentó Julieta Prandi años atrás terminó en una causa por “abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas”.

Según la propia modelo, el abuso empezó en 2015, meses después del nacimiento de su segundo hijo, Rocco. Y alegó que fue abusada sexualmente y aislada de su familia, humillada y sin tener la posibilidad de recurrir a sus recursos económicos.

Julieta Prandi y Contardi

En su declaración judicial, Julieta Prandi dejó en claro: “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces”.